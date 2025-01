Остапенко, в отличие от Киченок, защитила финал парного разряда Aus Open

24 января состоялись полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии 2025 в женском парном разряде.

Первая ракетка мира в паре Катерина Синякова (Чехия) и ее напарница Тейлор Таунсенд (США) наказали «нейтралок» Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, выиграв матч в трех сетах за 2 часа и 16 минут.

В еще одном полуфинальном противостоянии Алена Остапенко (Латвия) и Се Шувэй (Тайвань) в трех партиях одолели второй сеяный дуэт Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) за 2 часа и 25 минут.

Australian Open 2025. Пары. 1/2 финала

Синякова в 12-й раз сыграет в финале Grand Slam и попробует выиграть 10-й трофей. Для Таунсенд это будет 4-й решающий поединок на слэмах, на ее счету 1 титул – вместе с Синяковой она стала чемпионкой Уимблдона-2024.

39-летняя Се Шувэй пробилась в свой девятый финал парного разряда на мейджорах и поборется за 8-й трофей. Остапенко в третий раз вышла в финальный поединок слэма. На ее счету один титул – US Open 2024.

В 2024 году в финале на кортах Мельбурна Остапенко вместе с украинской теннисисткой Людмилой Киченок проиграла своей нынешней напарницей Се Шувэй и Элизе Мертенс (Бельгия). Перед 2025 годом Киченок и Остапенко прекратили совместные выступления.

Алена, в отличии от Людмилы, сумела защитить очки за прошлогодний финал. Украинка, которая в новом сезоне начала играть вместе с Чжань Хаоцин (Тайвань), вылетела из АО-2025 на стадии 1/8 финала, уступив паре Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай).

Видеообзор матча Синякова / Таунсенд – Андреева / Шнайдер

Видеообзор матча Остапенко / Се Шувэй – Дабровски / Рутлифф

