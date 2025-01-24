Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Остапенко, в отличие от Киченок, защитила финал парного разряда Aus Open
Australian Open
24 января 2025, 10:16 | Обновлено 24 января 2025, 10:23
347
2

Остапенко, в отличие от Киченок, защитила финал парного разряда Aus Open

Алена и Се Шувэй в финале сыграют против тандема Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд

24 января 2025, 10:16 | Обновлено 24 января 2025, 10:23
347
2
Остапенко, в отличие от Киченок, защитила финал парного разряда Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Се Шувэй и Алена Остапенко

24 января состоялись полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии 2025 в женском парном разряде.

Первая ракетка мира в паре Катерина Синякова (Чехия) и ее напарница Тейлор Таунсенд (США) наказали «нейтралок» Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, выиграв матч в трех сетах за 2 часа и 16 минут.

В еще одном полуфинальном противостоянии Алена Остапенко (Латвия) и Се Шувэй (Тайвань) в трех партиях одолели второй сеяный дуэт Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) за 2 часа и 25 минут.

Australian Open 2025. Пары. 1/2 финала

  • Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [1] – Мирра Андреева / Диана Шнайдер – 6:7 (4:7), 6:4, 6:3
  • Алена Остапенко (Латвия) / Се Шувэй (Тайвань) – Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – 7:6 (7:3), 3:6, 6:3

Синякова в 12-й раз сыграет в финале Grand Slam и попробует выиграть 10-й трофей. Для Таунсенд это будет 4-й решающий поединок на слэмах, на ее счету 1 титул – вместе с Синяковой она стала чемпионкой Уимблдона-2024.

39-летняя Се Шувэй пробилась в свой девятый финал парного разряда на мейджорах и поборется за 8-й трофей. Остапенко в третий раз вышла в финальный поединок слэма. На ее счету один титул – US Open 2024.

В 2024 году в финале на кортах Мельбурна Остапенко вместе с украинской теннисисткой Людмилой Киченок проиграла своей нынешней напарницей Се Шувэй и Элизе Мертенс (Бельгия). Перед 2025 годом Киченок и Остапенко прекратили совместные выступления.

Алена, в отличии от Людмилы, сумела защитить очки за прошлогодний финал. Украинка, которая в новом сезоне начала играть вместе с Чжань Хаоцин (Тайвань), вылетела из АО-2025 на стадии 1/8 финала, уступив паре Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай).

Видеообзор матча Синякова / Таунсенд – Андреева / Шнайдер

Видеообзор матча Остапенко / Се Шувэй – Дабровски / Рутлифф

По теме:
Марта Костюк завершила выступления в парном турнире Australian Open
Костюк / Русе – Се Шувэй / Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Надежда Киченок и Лейла разгромно проиграли первым сеяным на Aus Open 2025
Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Алена Остапенко Се Шувэй Мирра Андреева Диана Шнайдер Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ГВОЗДИК: «Вопрос о моем следующем поединке очень болезненный»
Бокс | 23 января 2025, 10:00 0
Александр ГВОЗДИК: «Вопрос о моем следующем поединке очень болезненный»
Александр ГВОЗДИК: «Вопрос о моем следующем поединке очень болезненный»

Эксклюзивное интервью украинского боксера для Sport.ua

Новак Джокович – Александр Зверев. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 24 января 2025, 05:11 6
Новак Джокович – Александр Зверев. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Новак Джокович – Александр Зверев. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open

Поединок состоится 24 января, ориентировочное время начала игры – 05:30 по Киеву

Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Теннис | 23.01.2025, 15:47
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Футбол | 24.01.2025, 09:07
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Янник Синнер – Бен Шелтон. Прогноз и анонс на полуфинал Australian Open
Теннис | 24.01.2025, 08:55
Янник Синнер – Бен Шелтон. Прогноз и анонс на полуфинал Australian Open
Янник Синнер – Бен Шелтон. Прогноз и анонс на полуфинал Australian Open
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
Олена скинула баласт і справи пішли.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
22.01.2025, 11:02 4
Другие виды
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 10
Футбол
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
23.01.2025, 09:00
Бокс
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
22.01.2025, 20:20 2
Футбол
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
22.01.2025, 08:24 8
Футбол
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
23.01.2025, 16:05 1
Бокс
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 5
Теннис
Кучер не советует Шахтеру подписывать форварда сборной, игравшего за Динамо
Кучер не советует Шахтеру подписывать форварда сборной, игравшего за Динамо
22.01.2025, 09:46 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем