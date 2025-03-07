В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура АПЛ «Челси» – «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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Челси

В предыдущем туре АПЛ «Челси» со счетом 4:0 обыграл «Саутгемптон». А до матча с аутсайдером команда Энцо Марески потерпела поражения от «Брайтона» (0:3) и «Астон Виллы» (1:2). В турнирной таблице «Челси» идет на пятом месте. На своем поле «Челси» не проигрывал четыре матча подряд – ничья и три победы. 6 марта «Челси» на выезде провел матч 1/8 финала Лиги конференций с «Копенгагеном», в котором одержал победу со счетом 2:1.

Лестер

«Лестер» проиграл последние четыре матча АПЛ. При этом команда не забила в них ни одного мяча, а пропустила 12. «Лестер» набрал 17 очков и обосновался на 19 месте турнирной таблицы. От «Вулверхэмптона», который идет на спасительной 17 позиции, «Лестер» отстает на 5 баллов. «Лестер» в матчах АПЛ забил 25 мячей. Меньше только у «Саутгемптона». Сохранить место в элите на следующий сезон команде будет очень непросто.

Личные встречи

В матче первого круга «Челси» одержал победу со счетом 2:1. Из последних пяти поединков «Лестер» проиграл четыре и один свел вничью.

«Челси» – «Лестер»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Челси» забивает в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность «Лестера» в гостях составляет 1,08 гола за матч.

Возможные составы

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Чалоба, Бадьяшиль, Адарабио, Джеймс, Кайседо, Дьюзбери-Голл, Палмер, Джордж, Нкунку.

«Лестер»: Германсен, Кристиансен, Джастин, Вестергор, Фас, Сумаре, Ндиди, Буонанотте, Эль-Ханнус, Декордова-Рид, Варди.

Прогноз

У «Лестера» мало шансов в противостоянии с «Челси». Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.