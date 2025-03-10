Челси – Лестер – 1:0. Львы дожали лисиц. Видео голов и обзор матча
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9 марта в рамках 28-го тура Английской Премьер-лиги был проведен поединок между клубами «Лестер» и «Челси».
Местом проведения матча стал стадион «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
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Минимальную победу в противостоянии оформили «пенсионеры». Автором единственного гола стал защитник Марк Кукурелья.
После 28-го тура в турнирной таблице «Челси» находится на четвертой строчке (49 баллов), в свою очередь «Лестер» – 19-й (17 очков).
Английская Премьер-лига. 28-й тур, 9 марта
«Челси» – «Лестер» – 1:0
Гол: Кукурелья, 60
Видео голов и обзор матча
События матча
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