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Челси
09.03.2025 16:00 – FT 1 : 0
Лестер
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Англия
10 марта 2025, 02:56 | Обновлено 10 марта 2025, 03:04
28
0

Челси – Лестер – 1:0. Львы дожали лисиц. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура АПЛ

10 марта 2025, 02:56 | Обновлено 10 марта 2025, 03:04
28
0
Челси – Лестер – 1:0. Львы дожали лисиц. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

9 марта в рамках 28-го тура Английской Премьер-лиги был проведен поединок между клубами «Лестер» и «Челси».

Местом проведения матча стал стадион «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Минимальную победу в противостоянии оформили «пенсионеры». Автором единственного гола стал защитник Марк Кукурелья.

После 28-го тура в турнирной таблице «Челси» находится на четвертой строчке (49 баллов), в свою очередь «Лестер» – 19-й (17 очков).

Английская Премьер-лига. 28-й тур, 9 марта

«Челси» – «Лестер» – 1:0

Гол: Кукурелья, 60

Видео голов и обзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Кукурелья (Челси).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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