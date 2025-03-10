Челси – Лестер – 1:0. Львы дожали лисиц. Видео голов и обзор матча

9 марта в рамках 28-го тура Английской Премьер-лиги был проведен поединок между клубами «Лестер» и «Челси».

Местом проведения матча стал стадион «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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Минимальную победу в противостоянии оформили «пенсионеры». Автором единственного гола стал защитник Марк Кукурелья.

После 28-го тура в турнирной таблице «Челси» находится на четвертой строчке (49 баллов), в свою очередь «Лестер» – 19-й (17 очков).

Английская Премьер-лига. 28-й тур, 9 марта

«Челси» – «Лестер» – 1:0

Гол: Кукурелья, 60

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