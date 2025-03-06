Англия06 марта 2025, 22:19 | Обновлено 06 марта 2025, 22:21
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Челси – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 марта в 17:00 матч чемпионата
06 марта 2025, 22:19 | Обновлено 06 марта 2025, 22:21
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В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Лестер».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
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