Турнирная таблица АПЛ. Ливерпуль мчится к титулу, Пеп потерялся в лесу

С 8 по 10 марта проходят матчи 28-го тура Английской Премьер-лиги.

В субботу состоялись 6 поединков, три игры запланированы на воскресенье, а одна встреча вынесена на понедельник.

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Ливерпуль продолжает мчаться к титулу, одержав домашнюю победу над Саутгемптоном (3:1) и увеличив перевес над ближайшим преследователем – Арсеналом – до 16 очков.

Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы потерпел сенсационное поражение от Ноттингем Форест (0:1). Лесники оторвались от горожан на 4 очка в борьбе за третью позицию.

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл за Эвертон весь поединок против Вулвз (1:1).

Центральная встреча тура между Манчестер Юнайтед и Арсеналом запланирована на 9 марта.

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (70 очков), Арсенал (54), Ноттингем Форест (51), Манчестер Сити (47), Челси, Брайтон (по 46), Астон Вилла (45), Ньюкасл (44), Борнмут (43), Фулхэм (42).

⚽️ Английская Премьер-лига. 28-й тур

🔹 8 марта

14:30. Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:0

– Манчестер Сити – 1:0 17:00. Брайтон – Фулхэм – 2:1

– Фулхэм – 2:1 17:00. Кристал Пэлас – Ипсвич – 1:0

– Ипсвич – 1:0 17:00. Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1

– Саутгемптон – 3:1 19:30. Брентфорд – Астон Вилла – 0:1

– 0:1 22:00. Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1

🔹 9 марта

16:00. Тоттенхэм – Борнмут

16:00. Челси – Лестер

18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал

🔹 10 марта

22:00. Вест Хэм – Ньюкасл

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 29 21 7 1 69 - 27 70 2 Арсенал 27 15 9 3 51 - 23 54 3 Ноттингем Форест 28 15 6 7 45 - 33 51 4 Манчестер Сити 28 14 5 9 53 - 38 47 5 Челси 27 13 7 7 52 - 36 46 6 Брайтон 28 12 10 6 46 - 40 46 7 Астон Вилла 29 12 9 8 41 - 45 45 8 Ньюкасл 27 13 5 9 46 - 38 44 9 Борнмут 27 12 7 8 45 - 32 43 10 Фулхэм 28 11 9 8 41 - 38 42 11 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36 - 33 39 12 Брентфорд 28 11 5 12 48 - 44 38 13 Тоттенхэм 27 10 3 14 53 - 39 33 14 Эвертон 28 7 12 9 31 - 35 33 15 Манчестер Юнайтед 27 9 6 12 33 - 39 33 16 Вест Хэм 27 9 6 12 32 - 47 33 17 Вулверхэмптон 28 6 5 17 38 - 57 23 18 Ипсвич Таун 28 3 8 17 26 - 58 17 19 Лестер 27 4 5 18 25 - 61 17 20 Саутгемптон 28 2 3 23 20 - 68 9 Полная таблица

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