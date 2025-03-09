Турнирная таблица АПЛ. Ливерпуль мчится к титулу, Пеп потерялся в лесу
Манчестер Сити потерпел сенсационное поражение от Ноттингем Форест
С 8 по 10 марта проходят матчи 28-го тура Английской Премьер-лиги.
В субботу состоялись 6 поединков, три игры запланированы на воскресенье, а одна встреча вынесена на понедельник.
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Ливерпуль продолжает мчаться к титулу, одержав домашнюю победу над Саутгемптоном (3:1) и увеличив перевес над ближайшим преследователем – Арсеналом – до 16 очков.
Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы потерпел сенсационное поражение от Ноттингем Форест (0:1). Лесники оторвались от горожан на 4 очка в борьбе за третью позицию.
Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл за Эвертон весь поединок против Вулвз (1:1).
Центральная встреча тура между Манчестер Юнайтед и Арсеналом запланирована на 9 марта.
Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (70 очков), Арсенал (54), Ноттингем Форест (51), Манчестер Сити (47), Челси, Брайтон (по 46), Астон Вилла (45), Ньюкасл (44), Борнмут (43), Фулхэм (42).
⚽️ Английская Премьер-лига. 28-й тур
🔹 8 марта
- 14:30. Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:0
- 17:00. Брайтон – Фулхэм – 2:1
- 17:00. Кристал Пэлас – Ипсвич – 1:0
- 17:00. Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1
- 19:30. Брентфорд – Астон Вилла – 0:1
- 22:00. Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1
🔹 9 марта
- 16:00. Тоттенхэм – Борнмут
- 16:00. Челси – Лестер
- 18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал
🔹 10 марта
- 22:00. Вест Хэм – Ньюкасл
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|29
|21
|7
|1
|69 - 27
|70
|2
|Арсенал
|27
|15
|9
|3
|51 - 23
|54
|3
|Ноттингем Форест
|28
|15
|6
|7
|45 - 33
|51
|4
|Манчестер Сити
|28
|14
|5
|9
|53 - 38
|47
|5
|Челси
|27
|13
|7
|7
|52 - 36
|46
|6
|Брайтон
|28
|12
|10
|6
|46 - 40
|46
|7
|Астон Вилла
|29
|12
|9
|8
|41 - 45
|45
|8
|Ньюкасл
|27
|13
|5
|9
|46 - 38
|44
|9
|Борнмут
|27
|12
|7
|8
|45 - 32
|43
|10
|Фулхэм
|28
|11
|9
|8
|41 - 38
|42
|11
|Кристал Пэлас
|28
|10
|9
|9
|36 - 33
|39
|12
|Брентфорд
|28
|11
|5
|12
|48 - 44
|38
|13
|Тоттенхэм
|27
|10
|3
|14
|53 - 39
|33
|14
|Эвертон
|28
|7
|12
|9
|31 - 35
|33
|15
|Манчестер Юнайтед
|27
|9
|6
|12
|33 - 39
|33
|16
|Вест Хэм
|27
|9
|6
|12
|32 - 47
|33
|17
|Вулверхэмптон
|28
|6
|5
|17
|38 - 57
|23
|18
|Ипсвич Таун
|28
|3
|8
|17
|26 - 58
|17
|19
|Лестер
|27
|4
|5
|18
|25 - 61
|17
|20
|Саутгемптон
|28
|2
|3
|23
|20 - 68
|9
📊 Инфографика
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