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Англия
09 марта 2025, 00:43 | Обновлено 09 марта 2025, 01:00
251
0

Турнирная таблица АПЛ. Ливерпуль мчится к титулу, Пеп потерялся в лесу

Манчестер Сити потерпел сенсационное поражение от Ноттингем Форест

09 марта 2025, 00:43 | Обновлено 09 марта 2025, 01:00
251
0
Турнирная таблица АПЛ. Ливерпуль мчится к титулу, Пеп потерялся в лесу
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

С 8 по 10 марта проходят матчи 28-го тура Английской Премьер-лиги.

В субботу состоялись 6 поединков, три игры запланированы на воскресенье, а одна встреча вынесена на понедельник.

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Ливерпуль продолжает мчаться к титулу, одержав домашнюю победу над Саутгемптоном (3:1) и увеличив перевес над ближайшим преследователем – Арсеналом – до 16 очков.

Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы потерпел сенсационное поражение от Ноттингем Форест (0:1). Лесники оторвались от горожан на 4 очка в борьбе за третью позицию.

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл за Эвертон весь поединок против Вулвз (1:1).

Центральная встреча тура между Манчестер Юнайтед и Арсеналом запланирована на 9 марта.

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (70 очков), Арсенал (54), Ноттингем Форест (51), Манчестер Сити (47), Челси, Брайтон (по 46), Астон Вилла (45), Ньюкасл (44), Борнмут (43), Фулхэм (42).

⚽️ Английская Премьер-лига. 28-й тур

🔹 8 марта

  • 14:30. Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:0
  • 17:00. Брайтон – Фулхэм – 2:1
  • 17:00. Кристал Пэлас – Ипсвич – 1:0
  • 17:00. Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1
  • 19:30. Брентфорд – Астон Вилла – 0:1
  • 22:00. Вулверхэмптон – Эвертон – 1:1

🔹 9 марта

  • 16:00. Тоттенхэм – Борнмут
  • 16:00. Челси – Лестер
  • 18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал

🔹 10 марта

  • 22:00. Вест Хэм – Ньюкасл

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69 - 27 70
2 Арсенал 27 15 9 3 51 - 23 54
3 Ноттингем Форест 28 15 6 7 45 - 33 51
4 Манчестер Сити 28 14 5 9 53 - 38 47
5 Челси 27 13 7 7 52 - 36 46
6 Брайтон 28 12 10 6 46 - 40 46
7 Астон Вилла 29 12 9 8 41 - 45 45
8 Ньюкасл 27 13 5 9 46 - 38 44
9 Борнмут 27 12 7 8 45 - 32 43
10 Фулхэм 28 11 9 8 41 - 38 42
11 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36 - 33 39
12 Брентфорд 28 11 5 12 48 - 44 38
13 Тоттенхэм 27 10 3 14 53 - 39 33
14 Эвертон 28 7 12 9 31 - 35 33
15 Манчестер Юнайтед 27 9 6 12 33 - 39 33
16 Вест Хэм 27 9 6 12 32 - 47 33
17 Вулверхэмптон 28 6 5 17 38 - 57 23
18 Ипсвич Таун 28 3 8 17 26 - 58 17
19 Лестер 27 4 5 18 25 - 61 17
20 Саутгемптон 28 2 3 23 20 - 68 9
Полная таблица

📊 Инфографика

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статистические расклады Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм Илья Забарный Егор Ярмолюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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