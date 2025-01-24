Расписание финальных матчей Australian Open 2025

Открытый чемпионат Австралии 2025 подходит к концу.

В субботу и воскресенье состоятся финальные поединки в парных и одиночных разрядах. Решающий матч в миксте прошел 24 января.

25 числа на Rod Laver Arena выйдут Арина Соболенко и Мэдисон Киз, а 26 января за трофей поборются Янник Синнер и Александр Зверев.

Расписание финальных матчей на Australian Open 2025, Rod Laver Arena

24.01, 03:00. Кимберли Биррелл / Джон Патрик Смит [WC] – Оливия Гадеки / Джон Пирс [WC] – 6:3, 4:6, [6:10]

Кимберли Биррелл / Джон Патрик Смит [WC] – Оливия Гадеки / Джон Пирс [WC] – 6:3, 4:6, [6:10] 25.01, 10:30. Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [14]

Мэдисон Киз [14] 25.01, 12:00. Симоне Болелли / Андреа Вавассори [3] – Харри Хелиеваара / Генри Паттен [6]

В воскресенье, помимо Синнера и Зверева, в женском парном разряде титулы разыграют тандемы Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд и Се Шувэй / Алена Остапенко. Точное время старта игр будет известно позднее.