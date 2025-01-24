Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание финальных матчей Australian Open 2025
Australian Open
24 января 2025, 22:26 |
284
0

Расписание финальных матчей Australian Open 2025

В субботу в Мельбурне пройдут финалы в женском одиночном и парном мужском разрядах

24 января 2025, 22:26 |
284
0
Расписание финальных матчей Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Открытый чемпионат Австралии 2025 подходит к концу.

В субботу и воскресенье состоятся финальные поединки в парных и одиночных разрядах. Решающий матч в миксте прошел 24 января.

25 числа на Rod Laver Arena выйдут Арина Соболенко и Мэдисон Киз, а 26 января за трофей поборются Янник Синнер и Александр Зверев.

Расписание финальных матчей на Australian Open 2025, Rod Laver Arena

  • 24.01, 03:00. Кимберли Биррелл / Джон Патрик Смит [WC] – Оливия Гадеки / Джон Пирс [WC] – 6:3, 4:6, [6:10]
  • 25.01, 10:30. Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [14]
  • 25.01, 12:00. Симоне Болелли / Андреа Вавассори [3] – Харри Хелиеваара / Генри Паттен [6]

В воскресенье, помимо Синнера и Зверева, в женском парном разряде титулы разыграют тандемы Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд и Се Шувэй / Алена Остапенко. Точное время старта игр будет известно позднее.

По теме:
Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Бен ШЕЛТОН: «В следующий раз, когда у меня будут сетболы, я подам эйс»
СИННЕР – о победе над Шелтоном, финале со Зверевым и отказе Джоковича
расписание Australian Open 2025 Арина Соболенко Мэдисон Киз Симоне Болелли Андреа Вавассори Харри Хелиеваара
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
Биатлон | 24 января 2025, 16:31 21
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце

В топ-3 гонки вошли Тарьей Бе, Стурла Легрейд и Томмазо Джакомель

Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Футбол | 24 января 2025, 09:03 5
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего

Жузеп осознает, что трансфер Хулиана Альвареса в «Атлетико» был ошибочным

Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Футбол | 24.01.2025, 08:19
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Не из УПЛ. Источник назвал клуб, с которым подпишет контракт Калюжный
Футбол | 24.01.2025, 11:03
Не из УПЛ. Источник назвал клуб, с которым подпишет контракт Калюжный
Не из УПЛ. Источник назвал клуб, с которым подпишет контракт Калюжный
В Мельбурне определен второй финалист Australian Open 2025
Теннис | 24.01.2025, 13:35
В Мельбурне определен второй финалист Australian Open 2025
В Мельбурне определен второй финалист Australian Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 12
Футбол
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
22.01.2025, 21:42 206
Футбол
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 9
Теннис
Раскрыта зарплата Сикана и остальные детали его трансфера в Трабзонспор
Раскрыта зарплата Сикана и остальные детали его трансфера в Трабзонспор
22.01.2025, 22:38 1
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем