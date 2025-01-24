Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open

24 января состоялся финальный матч смешанного парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В решающем сошлись австралийские тандемы Кимберли Биррелл / Джон Патрик Симит и Оливия Гадеки / Джон Пирс. Оба дуэта получили wild card от организаторов на мейджор. Впервые в Открытой Эре в финале слэма сошлись обладатели WC.

Трофей на супертай-брейке вырвали Оливия и Джон. Встреча завершилась за 1 час и 26 минут.

Australian Open 2025. Микст. Финал

Кимберли Биррелл / Джон Патрик Смит (Австралия) [WC] – Оливия Гадеки / Джон Пирс (Австралия) – 6:3, 4:6, [6:10] [WC]

Гадеки впервые в карьере выиграла трофей на турнире Grand Slam независимо от разряда. Для Пирса это третий титул мейджора и второй в миксте. Также один раз он побеждал в паре на Aus Open 2017.

Из украинок в миксте должна была выступить Людмила Киченок вместе с французом Садио Думбия, однако перед стартовой игрой на турнире пара снялась.

Фотогалерея матча

Видеообзор матча