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Australian Open
24 января 2025, 09:45 |
600
0

Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open

Оливия Гадеки и Джон Пирс вырвали трофей у пары Кимберли Биррелл / Джон Патрик Смит

24 января 2025, 09:45 |
600
0
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливия Гадеки и Джон Пирс

24 января состоялся финальный матч смешанного парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В решающем сошлись австралийские тандемы Кимберли Биррелл / Джон Патрик Симит и Оливия Гадеки / Джон Пирс. Оба дуэта получили wild card от организаторов на мейджор. Впервые в Открытой Эре в финале слэма сошлись обладатели WC.

Трофей на супертай-брейке вырвали Оливия и Джон. Встреча завершилась за 1 час и 26 минут.

Australian Open 2025. Микст. Финал

Кимберли Биррелл / Джон Патрик Смит (Австралия) [WC] – Оливия Гадеки / Джон Пирс (Австралия) – 6:3, 4:6, [6:10] [WC]

Гадеки впервые в карьере выиграла трофей на турнире Grand Slam независимо от разряда. Для Пирса это третий титул мейджора и второй в миксте. Также один раз он побеждал в паре на Aus Open 2017.

Из украинок в миксте должна была выступить Людмила Киченок вместе с французом Садио Думбия, однако перед стартовой игрой на турнире пара снялась.

Фотогалерея матча

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Видеообзор матча

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Кимберли Биррелл Оливия Гадеки Джон Пирс Australian Open 2025 фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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