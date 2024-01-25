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Australian Open
25 января 2024, 13:20 |
1403
0

Теннисистка, которая завершила одиночную карьеру, вышла в два финала AO

Се Шувэй будет сражаться за титул в женском парном разряде и в миксте

25 января 2024, 13:20 |
1403
0
Теннисистка, которая завершила одиночную карьеру, вышла в два финала AO
Getty Images/Global Images Ukraine. Се Шувэй (справа)

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Се Шувэй, которая в начале года провела заключительный матч в одиночном разряде в своей карьере, вышла в два парных финала на Открытом чемпионате Австралии.

Вместе с Элизой Мертенс представительница Тайваня обыграла в полуфинале женского парного разряда австралийско-чешский тандем Сторм Хантер / Катерина Синякова – 7:5, 1:6, 6:3. В другом полуфинале украинка Людмила Киченок и латвийка Алена Остапенко завтра сюграют против Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

В полуфинале микста Се Шувэй и поляк Ян Зелиньски вчера одолели австралийцев Джейми Форлис и Ендрю Харриса – 7:6(8), 6:2. В финале Се Шувэй и ее партнер сразятся против американки Дезире Кравчик и британца Нила Скупски.

Отметим, что 38-летняя Се Шувэй за свою карьеру выиграла 6 титулов Grand Slam в женском парном разряде, в миксте это будет ее первый финал. В одиночном разряде лучшее достижение – 1/4 финала Australian Open 2021.

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Се Шувэй Ян Зелиньски Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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