Теннисистка, которая завершила одиночную карьеру, вышла в два финала AO
Се Шувэй будет сражаться за титул в женском парном разряде и в миксте
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Се Шувэй, которая в начале года провела заключительный матч в одиночном разряде в своей карьере, вышла в два парных финала на Открытом чемпионате Австралии.
Вместе с Элизой Мертенс представительница Тайваня обыграла в полуфинале женского парного разряда австралийско-чешский тандем Сторм Хантер / Катерина Синякова – 7:5, 1:6, 6:3. В другом полуфинале украинка Людмила Киченок и латвийка Алена Остапенко завтра сюграют против Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
В полуфинале микста Се Шувэй и поляк Ян Зелиньски вчера одолели австралийцев Джейми Форлис и Ендрю Харриса – 7:6(8), 6:2. В финале Се Шувэй и ее партнер сразятся против американки Дезире Кравчик и британца Нила Скупски.
Отметим, что 38-летняя Се Шувэй за свою карьеру выиграла 6 титулов Grand Slam в женском парном разряде, в миксте это будет ее первый финал. В одиночном разряде лучшее достижение – 1/4 финала Australian Open 2021.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
25 января украинка проведет матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии
Эдуард Макаров рассказал о ранних амбициях украинской теннисистки