Экс-первая ракетка мира в паре завершила карьеру в одиночном разряде
Се Шувэй провела заключительный матч на кортах Australian Open
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Се Шувэй провела заключительный матч в одиночном разряде в своей карьере.
В первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 38-летняя тайваньская теннисистка уступила со счетом 6-7(3), 4-6 посеянной под 11-м номером Анне Бондарь из Венгрии.
«Для одиночного разряда поставленная цель – 1/4 финала турнира Grand Slam – достигнута! Пора заканчивать это фантастическое путешествие», – заявила Се Шувэй.
Отметим, что она дошла до 1/4 финала на Australian Open 2021. В прошлом году Се Шувэй и Барбора Стрыцова стали победительницами Уимблдонского турнира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Не стало Богдана Шершуна
Братья Кличко вошли в топ-10