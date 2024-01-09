Экс-первая ракетка мира в паре завершила карьеру в одиночном разряде

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Се Шувэй провела заключительный матч в одиночном разряде в своей карьере.

В первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 38-летняя тайваньская теннисистка уступила со счетом 6-7(3), 4-6 посеянной под 11-м номером Анне Бондарь из Венгрии.

«Для одиночного разряда поставленная цель – 1/4 финала турнира Grand Slam – достигнута! Пора заканчивать это фантастическое путешествие», – заявила Се Шувэй.

Отметим, что она дошла до 1/4 финала на Australian Open 2021. В прошлом году Се Шувэй и Барбора Стрыцова стали победительницами Уимблдонского турнира.