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WTA
09 января 2024, 13:42 | Обновлено 09 января 2024, 14:06
318
0

Экс-первая ракетка мира в паре завершила карьеру в одиночном разряде

Се Шувэй провела заключительный матч на кортах Australian Open

09 января 2024, 13:42 | Обновлено 09 января 2024, 14:06
318
0
Экс-первая ракетка мира в паре завершила карьеру в одиночном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Се Шувэй

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Се Шувэй провела заключительный матч в одиночном разряде в своей карьере.

В первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 38-летняя тайваньская теннисистка уступила со счетом 6-7(3), 4-6 посеянной под 11-м номером Анне Бондарь из Венгрии.

«Для одиночного разряда поставленная цель – 1/4 финала турнира Grand Slam – достигнута! Пора заканчивать это фантастическое путешествие», – заявила Се Шувэй.

Отметим, что она дошла до 1/4 финала на Australian Open 2021. В прошлом году Се Шувэй и Барбора Стрыцова стали победительницами Уимблдонского турнира.

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Се Шувэй Australian Open 2024
Источник WTA
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