Се Шувэй и Стрыцова выиграли Уимблдон-2023 в паре
Представительницы Тайваня и Чехии победили в финале турнира
Се Шувэй из Тайваня и чешка Барбора Стрыцова стали победительницами Уимблдонского теннистного турнира 2023 года в парном разряде.
В финальной игре они в двух сетах обыграли Сторм Сандерс из Австралии и бельгийку Элизе Мертенс.
37-летняя Шувэй стала победительницей Уимблдон в парах в четвертый раз в карьере и во второй раз — вместе со Стрыцовой. Всего на счету у Се шесть парных титулов на мэйджора, а у 37-летней Стрыцовой – два.
Уимблдон-2023. Женщины. Пары. Финал
Сторм Сандерс / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия, 3) – Се Шувэй / Барбора Стрыцова (Тайвань / Чехия) – 7:5, 6:4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец пробился в финал квалификации
Лидер рейтинга самых быстрых игроков – защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис