Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Се Шувэй и Стрыцова выиграли Уимблдон-2023 в паре
Уимблдон
17 июля 2023, 02:59 |
119
0

Се Шувэй и Стрыцова выиграли Уимблдон-2023 в паре

Представительницы Тайваня и Чехии победили в финале турнира

17 июля 2023, 02:59 |
119
0
Се Шувэй и Стрыцова выиграли Уимблдон-2023 в паре
Getty Images/Global Images Ukraine. Шувей и Барбора Стрыцова

Се Шувэй из Тайваня и чешка Барбора Стрыцова стали победительницами Уимблдонского теннистного турнира 2023 года в парном разряде.

В финальной игре они в двух сетах обыграли Сторм Сандерс из Австралии и бельгийку Элизе Мертенс.

37-летняя Шувэй стала победительницей Уимблдон в парах в четвертый раз в карьере и во второй раз — вместе со Стрыцовой. Всего на счету у Се шесть парных титулов на мэйджора, а у 37-летней Стрыцовой – два.

Уимблдон-2023. Женщины. Пары. Финал

Сторм Сандерс / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия, 3) – Се Шувэй / Барбора Стрыцова (Тайвань / Чехия) – 7:5, 6:4

По теме:
Надаль поздравил Алькараса с триумфом на Уимблдоне
Карлос АЛЬКАРАС: «Это самый счастливый момент в жизни»
Король Карлос, сенсационная чешка, титул Киченок и полуфинал Свитолиной
Уимблдон-2023 Барбора Стрыцова Сторм Хантер (Сандерс) Элизе Мертенс Се Шувэй
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марченко обыграл экс-38-ю ракетку в отборе к турниру АТР 250 Ньюпорт
Теннис | 17 июля 2023, 01:15 0
Марченко обыграл экс-38-ю ракетку в отборе к турниру АТР 250 Ньюпорт
Марченко обыграл экс-38-ю ракетку в отборе к турниру АТР 250 Ньюпорт

Украинец пробился в финал квалификации

Мудрик – второй по скорости в Лиге чемпионов. А кто быстрее всех?
Футбол | 16 июля 2023, 07:45 12
Мудрик – второй по скорости в Лиге чемпионов. А кто быстрее всех?
Мудрик – второй по скорости в Лиге чемпионов. А кто быстрее всех?

Лидер рейтинга самых быстрых игроков – защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис

Месси в Интер Майами, Вондроушова выиграла Уимблдон, Жирона и Довбик
Футбол | 16.07.2023, 06:00
Месси в Интер Майами, Вондроушова выиграла Уимблдон, Жирона и Довбик
Месси в Интер Майами, Вондроушова выиграла Уимблдон, Жирона и Довбик
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
Футбол | 16.07.2023, 21:20
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
Ребус для Вернидуба. Кривбасс потерпел разгромное поражение от Миная
Футбол | 16.07.2023, 20:23
Ребус для Вернидуба. Кривбасс потерпел разгромное поражение от Миная
Ребус для Вернидуба. Кривбасс потерпел разгромное поражение от Миная
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игра престолов! Алькарас в супербитве скинул Джоковича с трона Уимблдона
Игра престолов! Алькарас в супербитве скинул Джоковича с трона Уимблдона
16.07.2023, 20:55 22
Теннис
Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги
Источник: Днепр-1 сделал предложение по трансферу бомбардира из Первой лиги
15.07.2023, 20:29 32
Футбол
Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
15.07.2023, 10:24 2
Баскетбол
Setanta отказалась от тендера. Три команды не захотели телепул на 12 клубов
Setanta отказалась от тендера. Три команды не захотели телепул на 12 клубов
15.07.2023, 07:23 34
Футбол
Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023
Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023
15.07.2023, 04:41 12
Футбол
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
15.07.2023, 02:23
Футбол
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
15.07.2023, 17:30 39
Теннис
Украина уступила Северной Македонии в полуфинале ЧЕ U-20 в Дивизионе B
Украина уступила Северной Македонии в полуфинале ЧЕ U-20 в Дивизионе B
15.07.2023, 21:55
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем