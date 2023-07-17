Се Шувэй и Стрыцова выиграли Уимблдон-2023 в паре

Се Шувэй из Тайваня и чешка Барбора Стрыцова стали победительницами Уимблдонского теннистного турнира 2023 года в парном разряде.

В финальной игре они в двух сетах обыграли Сторм Сандерс из Австралии и бельгийку Элизе Мертенс.

37-летняя Шувэй стала победительницей Уимблдон в парах в четвертый раз в карьере и во второй раз — вместе со Стрыцовой. Всего на счету у Се шесть парных титулов на мэйджора, а у 37-летней Стрыцовой – два.

Уимблдон-2023. Женщины. Пары. Финал

Сторм Сандерс / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия, 3) – Се Шувэй / Барбора Стрыцова (Тайвань / Чехия) – 7:5, 6:4