Киченок / Остапенко – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда Australian Open
26 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В 1/2 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против чемпионок US Open 2023 Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), которые посеяны под 4-м номером. Встреча состоится 3-м запуском на Margaret Court Arena. Ориентировочное время начала матча – не ранее 07:00 по Киеву.
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В финале уже ждет вторая сеяная пара Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия).
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