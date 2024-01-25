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Australian Open
25 января 2024, 10:15 | Обновлено 25 января 2024, 10:23
370
0

Киченок / Остапенко – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда Australian Open

25 января 2024, 10:15 | Обновлено 25 января 2024, 10:23
370
0
Киченок / Остапенко – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

26 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/2 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против чемпионок US Open 2023 Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), которые посеяны под 4-м номером. Встреча состоится 3-м запуском на Margaret Court Arena. Ориентировочное время начала матча – не ранее 07:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В финале уже ждет вторая сеяная пара Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия).

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Людмила Киченок Габриэла Дабровски Алена Остапенко Эрин Рутлифф Australian Open 2024 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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