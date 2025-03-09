Назван лучший боксер в мире. Абсолютный чемпион – 2-й. Где Усик?

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших боксеров планеты.

Первую строчку в рейтинге занял чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC Александр Усик. За ним разместился абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ. Бронза рейтинга досталась американцу Теренсу Кроуфорду.

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поднялся на четвертую строчку, а звездный мексиканский боксер Сауль Альварес – 5-й.

Ранее портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых жестких боксеров в истории.

Десятка лучших боксеров на планете на данный момент от GiveMeSport