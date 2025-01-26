На Australian Open 2025 определены чемпионки в женском парном разряде

26 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоялся финальный матч в женском парном разряде.

Катерина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) в трех сетах переиграли тандем Се Шувэй (Тайвань) / Алена Остапенко (Латвия) за 2 часа и 29 минут.

Australian Open 2025. Пары. Финал

Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [1] – Се Шувэй (Тайвань) / Алена Остапенко (Латвия) – 6:2, 6:7 (4:7), 6:3

Это была первая встреча тандемов. Остапенко и Се Шувэй только в 2025 году начали играть в одном дуэте.

Ранее Алена выступал в одной паре вместе с Людмилой Киченок. Латвийка и украинка в 2024 году выиграли трофей US Open, а также стали финалистками Aus Open. Тогда их переиграла нынешняя напарница Алены Се Шувэй и Элизе Мертенс.

Синякова и Таунсенд выиграли второй совместный мейджор. В 2024 году они стали чемпионками Уимблдона. Для Катерины это в общей сложности 10-й парный титул на турнирах Grand Slam и третий в Мельбурне. Тейлор стала победительницей мейджора во второй раз.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Видеообзор матча Синякова / Таунсенд – Се Шувэй / Остапенко