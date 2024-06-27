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  4. «Лишь бы заср**ь». Мудрик признался, почему он пропустил матч с Бельгией
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 23:32 |
4145
16

«Лишь бы заср**ь». Мудрик признался, почему он пропустил матч с Бельгией

Михаил утверждает, что травмировался в матче со Словакией

27 июня 2024, 23:32 |
4145
16
«Лишь бы заср**ь». Мудрик признался, почему он пропустил матч с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Матч пропустил Михаил Мудрик, утверждалось, что украинец получил повреждение в тренажерном зале. Однако Мудрик опроверг эту информацию и рассказал, что он получил травму в матче со Словакией (2:1).

«Те, кто верит во всякий бред – клоуны. Очень жаль, что у нас люди только и ищут повод заср**ь. Уместнее узнать сначала правду из первых уст. Травма была получена на 80-й минуте в матче со Словакией», – сообщил Мудрик.

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Дмитро Олійник Источник: Sportarena
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Комментарии 16
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Tka4enko_855
Нам покуй вже чесно кажучи 
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+11
Saar
Пиз.. й ще за одним букетом квітів болотній мразоті.
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+4
Boodya
Хотілося б ще почути правду з перших вуст про квіти, а то виходить одне ми чуємо з перших вуст, а інше ні і нам "лиш би засрати"
Але якщо мовчить, то значить то правда і особисто для мене цей футболіст з душком
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+1
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OtsoCity
Хвойди суркисів, знову всралися під себе та воняють, щури вони смердючі
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-1
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AndiM
Фізична травма була ПАЛУЧЕНА при народженні , а потім при вихованні - психологічна. Як можна було виховати теке нагле , безсоромне ,напищенне ніщо?
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-1
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Pavel_i_CO
Срати всім на тебе, регбіст... Вали на маскву до ботексної шльондри 
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-1
Pavel_i_CO
Бреше ж падло. Є ж відео, де збірна відновлювалась після Словаків і там він присутній 
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-4
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