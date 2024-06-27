«Лишь бы заср**ь». Мудрик признался, почему он пропустил матч с Бельгией
Михаил утверждает, что травмировался в матче со Словакией
26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.
Матч пропустил Михаил Мудрик, утверждалось, что украинец получил повреждение в тренажерном зале. Однако Мудрик опроверг эту информацию и рассказал, что он получил травму в матче со Словакией (2:1).
«Те, кто верит во всякий бред – клоуны. Очень жаль, что у нас люди только и ищут повод заср**ь. Уместнее узнать сначала правду из первых уст. Травма была получена на 80-й минуте в матче со Словакией», – сообщил Мудрик.
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