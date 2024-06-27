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  4. Не на поле. Известно, где получил травму Мудрик перед игрой с Бельгией
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 20:54 |
4667
9

Не на поле. Известно, где получил травму Мудрик перед игрой с Бельгией

Украинец получил повреждение в тренажерном зале

27 июня 2024, 20:54 |
4667
9
Не на поле. Известно, где получил травму Мудрик перед игрой с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Решающий поединок с Бельгией из-за повреждений пропустили звездные украинские вингеры – Виктор Цыганков и Михаил Мудрик.

По информации портала Чемпион, травма Мудрика не связана с футболом. Игрок получил повреждение во время нагрузок в тренажерном зале.

Ранее Виталий Миколенко рассказал о своей травме и готовности играть с повреждением.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Виктор Цыганков Михаил Мудрик Украина - Бельгия травма
Дмитро Олійник Источник: Чемпион
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Комментарии 9
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Ruslan5050
Феєричний довбой.б...Міша підтверджує реноме малоінтелектуального недалекого гравця...
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+6
Boodya
Цим в принципі все і сказано. В кого і яке було відношення до євро.
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+5
vitaha33
Це називається непрофесіоналізм - твоє діло тренуватися на полі, а не готуватись до олімпіади з важкої атлетики. В Челсі за таке йому б такий штраф впаяли. А це міг бути матч, де б він міг себе показати, бельгійці давали простір
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+4
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kadaad
НЕ мудрик, а мудила!
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+4
Omnomnom
Примусь дурня молитися...
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+1
suforza1921
Є швидкість, є удар, але абсолютне небачення поля, ігнор партнерів і перетягування ковдри на себе. Він ще молодий, тому є якась примарна надія, що з'явиться тренер, який роз'яснить йому, що футбол - це командна гра і навчить грати в цю гру. Інакше толку з нього не буде - курс умовно: Брентфорд - Бешікташ - Шахтар - Полісся - перша ліга. У кращому випадку, останній етап - Краковія і завершення кар'єри в 30 років. 
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+1
dimando560
Epic Fail 🤣
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+1
Pavel_i_CO
Чи до своєї хвойди ботоксної, на маскву літав,та вона його стиснула занадто сильно?))
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0
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