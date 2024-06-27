Не на поле. Известно, где получил травму Мудрик перед игрой с Бельгией

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Решающий поединок с Бельгией из-за повреждений пропустили звездные украинские вингеры – Виктор Цыганков и Михаил Мудрик.

По информации портала Чемпион, травма Мудрика не связана с футболом. Игрок получил повреждение во время нагрузок в тренажерном зале.

Ранее Виталий Миколенко рассказал о своей травме и готовности играть с повреждением.