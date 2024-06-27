Не на поле. Известно, где получил травму Мудрик перед игрой с Бельгией
Украинец получил повреждение в тренажерном зале
26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.
Решающий поединок с Бельгией из-за повреждений пропустили звездные украинские вингеры – Виктор Цыганков и Михаил Мудрик.
По информации портала Чемпион, травма Мудрика не связана с футболом. Игрок получил повреждение во время нагрузок в тренажерном зале.
Ранее Виталий Миколенко рассказал о своей травме и готовности играть с повреждением.
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