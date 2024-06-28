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  4. Ждет решения Лунина. Кепа хочет остаться в Реале
Испания
28 июня 2024, 15:47 |
271
0

Ждет решения Лунина. Кепа хочет остаться в Реале

Украинский голкипер до сих пор не продлил контракт

28 июня 2024, 15:47 |
271
0
Ждет решения Лунина. Кепа хочет остаться в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага

Голкипер «Реала» Кепа Аррисабалага до сих пор не знает, где продолжит карьеру. Испанец хочет остаться в мадридском клубе, однако ждет решения Андрея Лунина, от которого зависит будущее самого Кепы.

Украинец до сих пор не продлил контракт с «Реалом», нынешнее соглашение истекает летом 2025 года. Если Лунин не продлит контракт, то «Реал» намерен продать его, чтобы не потерять его через год свободным агентом.

Кепа хочет остаться в «Реале», однако мадридский клуб готов продлить аренду Аррисабалаги только в том случае, если Лунин покинет клуб.

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Андрей Лунин
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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