Ждет решения Лунина. Кепа хочет остаться в Реале
Украинский голкипер до сих пор не продлил контракт
Голкипер «Реала» Кепа Аррисабалага до сих пор не знает, где продолжит карьеру. Испанец хочет остаться в мадридском клубе, однако ждет решения Андрея Лунина, от которого зависит будущее самого Кепы.
Украинец до сих пор не продлил контракт с «Реалом», нынешнее соглашение истекает летом 2025 года. Если Лунин не продлит контракт, то «Реал» намерен продать его, чтобы не потерять его через год свободным агентом.
Кепа хочет остаться в «Реале», однако мадридский клуб готов продлить аренду Аррисабалаги только в том случае, если Лунин покинет клуб.
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