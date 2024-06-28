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  4. Стали известны 2 главных кандидата на замену Григорчуку в Черноморце
Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 16:11 |
1796
0

Стали известны 2 главных кандидата на замену Григорчуку в Черноморце

Ими являются Юрий Калитвинцев и Александр Бабич

28 июня 2024, 16:11 |
1796
0
Стали известны 2 главных кандидата на замену Григорчуку в Черноморце
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Украинские футбольные специалисты Юрий Калитвинцев и Александр Бабич являются главными кандидатами на должность главного тренера одесского «Черноморца» после ухода Романа Григорчука, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Отмечается, что хоть Александр Бабич и возглавляет болгарскую «Фратрию», он хочет вернуться в украинский футбол.

Юрий Калитвинцев с марта 2024 года находится в статусе безработного после ухода из житомирского «Полесья».

В сезоне УПЛ 2023/24 «Черноморец» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 32 очка в 30 матчах чемпионата.

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Юрий Калитвинцев Александр Бабич Роман Григорчук Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера чемпионат Болгарии по футболу Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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