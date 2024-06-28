Стали известны 2 главных кандидата на замену Григорчуку в Черноморце

Украинские футбольные специалисты Юрий Калитвинцев и Александр Бабич являются главными кандидатами на должность главного тренера одесского «Черноморца» после ухода Романа Григорчука, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Отмечается, что хоть Александр Бабич и возглавляет болгарскую «Фратрию», он хочет вернуться в украинский футбол.

Юрий Калитвинцев с марта 2024 года находится в статусе безработного после ухода из житомирского «Полесья».

В сезоне УПЛ 2023/24 «Черноморец» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 32 очка в 30 матчах чемпионата.