Лионель Месси получил травму
Игрок пропустит ближайший матч Копа Америка
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил травму и пропустит матч против Перу. Об этом заявил аргентинский журналист Гастон Эдул
«Лионель Месси завтра пройдет медицинское обследование. Он присоединится к тренировкам сборной Аргентины во второй половине дня. На данный момент подтверждено только то, что он не будет играть против Перу, чтобы отдохнуть до четвертьфинала», – написал Гастон в своём Twitter.
В прошлой игре с Чили Лионель получил мышечное повреждение. За 2 полных матча, сыгранных на Копа Америка, Месси отдал 1 ассист.
Leo Messi se hace los estudios mañana. Se suma a los entrenamientos de la Selección Argentina por la tarde.— Gastón Edul (@gastonedul) June 28, 2024
Por ahora solo está confirmado que no juega contra Perú para descansar hasta los cuartos de final.
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