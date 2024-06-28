Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил травму и пропустит матч против Перу. Об этом заявил аргентинский журналист Гастон Эдул



«Лионель Месси завтра пройдет медицинское обследование. Он присоединится к тренировкам сборной Аргентины во второй половине дня. На данный момент подтверждено только то, что он не будет играть против Перу, чтобы отдохнуть до четвертьфинала», – написал Гастон в своём Twitter.



В прошлой игре с Чили Лионель получил мышечное повреждение. За 2 полных матча, сыгранных на Копа Америка, Месси отдал 1 ассист.

Leo Messi se hace los estudios mañana. Se suma a los entrenamientos de la Selección Argentina por la tarde.

Por ahora solo está confirmado que no juega contra Perú para descansar hasta los cuartos de final. — Gastón Edul (@gastonedul) June 28, 2024