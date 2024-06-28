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Кубок Америки
28 июня 2024, 14:46 | Обновлено 28 июня 2024, 15:34
755
0

Лионель Месси получил травму

Игрок пропустит ближайший матч Копа Америка

28 июня 2024, 14:46 | Обновлено 28 июня 2024, 15:34
755
0
Лионель Месси получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил травму и пропустит матч против Перу. Об этом заявил аргентинский журналист Гастон Эдул

«Лионель Месси завтра пройдет медицинское обследование. Он присоединится к тренировкам сборной Аргентины во второй половине дня. На данный момент подтверждено только то, что он не будет играть против Перу, чтобы отдохнуть до четвертьфинала», – написал Гастон в своём Twitter.

В прошлой игре с Чили Лионель получил мышечное повреждение. За 2 полных матча, сыгранных на Копа Америка, Месси отдал 1 ассист.

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сборная Аргентины по футболу Лионель Месси Копа Америка травма
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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