ВИДЕО. Словакия, похоже, все. Кейн вывел Англию вперед в 1/8 финала Евро
На старте экстратайма Гарри сделал счет 2:1
В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.
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Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На 91-й минуте, на старте экстратайма, Гарри Кейн вывел англичан вперед – 2:1. Словакия была в минуте от выхода в четвертьфинал, но шедевр Джуда Беллингема спас трех львов.
❗️ ВИДЕО. Словакия, похоже, все. Кейн вывел Англию вперед в 1/8 финала Евро
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