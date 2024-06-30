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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 21:11 | Обновлено 30 июня 2024, 21:14
1859
0

ВИДЕО. Словакия, похоже, все. Кейн вывел Англию вперед в 1/8 финала Евро

На старте экстратайма Гарри сделал счет 2:1

30 июня 2024, 21:11 | Обновлено 30 июня 2024, 21:14
1859
0
ВИДЕО. Словакия, похоже, все. Кейн вывел Англию вперед в 1/8 финала Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 91-й минуте, на старте экстратайма, Гарри Кейн вывел англичан вперед – 2:1. Словакия была в минуте от выхода в четвертьфинал, но шедевр Джуда Беллингема спас трех львов.

❗️ ВИДЕО. Словакия, похоже, все. Кейн вывел Англию вперед в 1/8 финала Евро

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В матче Англия – Словакия проходят первые овертаймы на Евро-2024
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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