В матче Англия – Словакия проходят первые овертаймы на Евро-2024

В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

Игра перешла в овертайм. Это первый экстра-тайм на чемпионате Европы, который проходит на полях Германии.

На 25-й минуте нападающий сборной Словакии Иван Шранц вывел свою команду вперёд. Словакия вела в счёте весь матч, однако на 5-й добавленной минуте Джуд Беллингем сравнял счёт ударом через себя и перевёл матч в дополнительное время.