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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 21:23 | Обновлено 30 июня 2024, 21:28
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В матче Англия – Словакия проходят первые овертаймы на Евро-2024

В дополнительное время команды перевёл гол на 90+5 минуте

30 июня 2024, 21:23 | Обновлено 30 июня 2024, 21:28
805
0
В матче Англия – Словакия проходят первые овертаймы на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Гол Джуда Беллингема

В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

Игра перешла в овертайм. Это первый экстра-тайм на чемпионате Европы, который проходит на полях Германии.

На 25-й минуте нападающий сборной Словакии Иван Шранц вывел свою команду вперёд. Словакия вела в счёте весь матч, однако на 5-й добавленной минуте Джуд Беллингем сравнял счёт ударом через себя и перевёл матч в дополнительное время.

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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