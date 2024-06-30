Чемпионат Европы30 июня 2024, 21:23 | Обновлено 30 июня 2024, 21:28
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В матче Англия – Словакия проходят первые овертаймы на Евро-2024
В дополнительное время команды перевёл гол на 90+5 минуте
30 июня 2024, 21:23 | Обновлено 30 июня 2024, 21:28
805
0
В немецком Гельзенкирхене 30 июня проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.
Игра перешла в овертайм. Это первый экстра-тайм на чемпионате Европы, который проходит на полях Германии.
На 25-й минуте нападающий сборной Словакии Иван Шранц вывел свою команду вперёд. Словакия вела в счёте весь матч, однако на 5-й добавленной минуте Джуд Беллингем сравнял счёт ударом через себя и перевёл матч в дополнительное время.
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