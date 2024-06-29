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Украина. Первая лига
29 июня 2024, 17:00 | Обновлено 29 июня 2024, 18:05
3702
4

Проблемы с ТЦК. Клуб первой лиги прекращает свое существование 

Переезд закарпатцев в Тернополь сорвался

29 июня 2024, 17:00 | Обновлено 29 июня 2024, 18:05
3702
4
Проблемы с ТЦК. Клуб первой лиги прекращает свое существование 
ФК Хуст

Как стало известно Sport.ua, ФК «Хуст» по разным причинам решил отказаться от участия в Первой лиге, хотя был включен ПФЛ в группу «А» второго по силе отечественного футбольного дивизиона.

Футболисты «Хуста» уже получили статус свободных агентов, с ними клуб полностью рассчитался и уже большинство из них находится на просмотрах в других командах.

По информации нашего источника, закарпатцы, чтобы удержаться на плаву собирались объединиться с любительскими «Подолянами», были готовы сменить «прописку», но в последний момент руководство тернопольского клуба ответило отказом.

На следующей неделе ПФЛ определится, кто заменит «Хуст» в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что закарпатский «Хуст» переезжает в Тернополь и будет называться «Хуст-Подоляне».

Одной из причин такого решения закарпатцев стала ситуация, когда работники ТЦК 7 мая остановили на вокзале и доставили в военкомат игрока ФК «Хуст» Николая Сираша.

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инсайд Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Хуст
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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Falko
Казав же, який Тернопіль, треба в мінімум в Угорщину тікати. Замінусували ))
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+1
Первый Среди Равных
Тобто повістки можуть бути вручені виключно шляхом зупинки автобуса на дорозі? А до цього цілих два роки ніяких питань не було у ТЦК до футболістів, ніхто не знав де вони і що вони і ніхто їх не бачив? 
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+1
mini.f
Мабуть були якісь домовленності між клубом та ТЦК... А потім щось пішло не так... Може в команді кеш закінчився? 
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0
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