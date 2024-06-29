Проблемы с ТЦК. Клуб первой лиги прекращает свое существование
Переезд закарпатцев в Тернополь сорвался
Как стало известно Sport.ua, ФК «Хуст» по разным причинам решил отказаться от участия в Первой лиге, хотя был включен ПФЛ в группу «А» второго по силе отечественного футбольного дивизиона.
Футболисты «Хуста» уже получили статус свободных агентов, с ними клуб полностью рассчитался и уже большинство из них находится на просмотрах в других командах.
По информации нашего источника, закарпатцы, чтобы удержаться на плаву собирались объединиться с любительскими «Подолянами», были готовы сменить «прописку», но в последний момент руководство тернопольского клуба ответило отказом.
На следующей неделе ПФЛ определится, кто заменит «Хуст» в Первой лиге.
Ранее сообщалось, что закарпатский «Хуст» переезжает в Тернополь и будет называться «Хуст-Подоляне».
Одной из причин такого решения закарпатцев стала ситуация, когда работники ТЦК 7 мая остановили на вокзале и доставили в военкомат игрока ФК «Хуст» Николая Сираша.
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