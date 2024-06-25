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Украина. Первая лига
25 июня 2024, 16:54 | Обновлено 25 июня 2024, 17:18
131
1

Смена названия. Клуб Первой лиги объединяется с аматорским коллективом

Закарпатский Хуст переезжает в Тернополь и будет называться Хуст-Подоляне

25 июня 2024, 16:54 | Обновлено 25 июня 2024, 17:18
131
1
Смена названия. Клуб Первой лиги объединяется с аматорским коллективом
ФК Хуст

Закарпатский клуб «Хуст» объединяется с командой «Подоляне» из Тернополя и будет играть в сезоне 2024/25 в Первой лиге под названием «Хуст-Подоляне».

Объединенная команда будет играть в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича. Президент клуба «Хуст» Михаил Мадярчик уже подтвердил эту информацию об объединении.

«Хуст» в переходных матчах уступил клубу «Звягель» (1:1 и 0:1) и по спортивному принципу должен был покинуть Первую лигу. Однако выигравшая Вторую лигу команда «Дружба» Мировка отказалась от дальнейших выступлений, и вакантное место в Первой лиге занял «Хуст».

Ранее клуб «Подоляне» начал аттестацию, чтобы получить статус профессионального клуба, однако на определенном этапе этот процесс приостановил.

«Подоляне» завершили выступления в аматорском чемпионате Украины 2023/24, проиграв в полуфинале команде команды «Пробой» (Городенка, Ивано-Франковская область) – 0:0 в гостях, 1:3 дома. В финале ААФУ 28 июня «Пробой» в Киеве на НТК им. Банникова будет играть против команды «Агротех» Тишковка, которая взяла верх над «Олимпией» (Савинцы) – 3:1 дома, 3:0 в гостях.

Аматорский чемпионат Украины 2023/24. Полуфиналы

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Хуст чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подоляне Тернополь чемпионат Украины по футболу среди аматоров Пробой Городенка Олимпия Савинцы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Richard Lewis
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