Клуб Второй лиги меняет место базирования из-за боязни ТЦК

Футбольный клуб «Хуст» близок к объединению с командой Футбольной академии Тернополь «Подоляны», которая выступает в аматорском чемпионате Украины.

Президент «Хуста» Михаил Мадярчик заявил, что клуб идет на такой шаг вынужденно, но не навсегда.

– Это – правда, но официально мы пока не оформили всю эту процедуру. Поэтому давайте не будем спешить. Такой шаг, как объединение, является вынужденным, сейчас, в условиях войны, «Хуст» не имеет возможности приглашать к себе игроков. И речь не о финансах.

Клуб не может предоставить футболистам гарантий безопасности, получить бронирование от армии. Из-за этого сформировать коллектив очень сложно. Не хотят игроки ехать на Закарпатье, потому что регион у нас такой. Пограничный. Слишком активный... Здесь работники ТЦК гребут всех подряд. Им все равно, кто ты: футболист или рядовой гражданин.

– Команда из Хуста перебазируется в Тернополь?

– Это тоже правда. Возможно, только на сезон. Возможно, на два. Пока сложно сказать, увидим.

Как известно, команда «Хуст» по итогам сезона-2023/2024 понизилась в классе, покинув Первую лигу после поражения от «Звягеля» из Второй лиги в стыковых матчах.