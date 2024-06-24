Клуб Второй лиги меняет место базирования из-за боязни ТЦК
«Хуст» переедет из Закарпатья в Тернополь
Футбольный клуб «Хуст» близок к объединению с командой Футбольной академии Тернополь «Подоляны», которая выступает в аматорском чемпионате Украины.
Президент «Хуста» Михаил Мадярчик заявил, что клуб идет на такой шаг вынужденно, но не навсегда.
– Это – правда, но официально мы пока не оформили всю эту процедуру. Поэтому давайте не будем спешить. Такой шаг, как объединение, является вынужденным, сейчас, в условиях войны, «Хуст» не имеет возможности приглашать к себе игроков. И речь не о финансах.
Клуб не может предоставить футболистам гарантий безопасности, получить бронирование от армии. Из-за этого сформировать коллектив очень сложно. Не хотят игроки ехать на Закарпатье, потому что регион у нас такой. Пограничный. Слишком активный... Здесь работники ТЦК гребут всех подряд. Им все равно, кто ты: футболист или рядовой гражданин.
– Команда из Хуста перебазируется в Тернополь?
– Это тоже правда. Возможно, только на сезон. Возможно, на два. Пока сложно сказать, увидим.
Как известно, команда «Хуст» по итогам сезона-2023/2024 понизилась в классе, покинув Первую лигу после поражения от «Звягеля» из Второй лиги в стыковых матчах.
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