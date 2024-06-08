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Чемпионат Украины
Звягель
08.06.2024 13:00 – FT 1 : 0
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 июня 2024, 14:59 | Обновлено 08 июня 2024, 15:53
650
1

Звягель минимально обыграл Хуст и получил путевку в Первую лигу

Единственный в матче гол на 66-й минуте забил Борель Томандзото

08 июня 2024, 14:59 | Обновлено 08 июня 2024, 15:53
650
1
Звягель минимально обыграл Хуст и получил путевку в Первую лигу
ФК Полесье. Борель Томандзото

8 июня состоялся переходной матч между командами Первой и Второй лиги.

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Звягель после ничьей в первой игре (1:1) минимально обыграл Хуст (1:0) и получил путевку в Первую лигу.

Единственный в матче гол для хозяев поля на 66-й минуте забил Борель Томандзото, легионер из Конго, который взят в аренду из Полесье.

В другом противостоянии за путевку в Первую лигу клуб ЮКСА Тарасовка дважды переиграл Металлург Запорожье (3:1, 4:0).

Переходной матч. Ответная игра, 8 июня

  • 13:00. Звягель – Хуст – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Томандзото, 66

Видеозапись матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Борел Томандзото (Звягель).
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Звягель – Хуст. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Асгейр Петреску
Есть куда Зинченко возвращаться.
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