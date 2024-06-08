Звягель минимально обыграл Хуст и получил путевку в Первую лигу
Единственный в матче гол на 66-й минуте забил Борель Томандзото
8 июня состоялся переходной матч между командами Первой и Второй лиги.
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Звягель после ничьей в первой игре (1:1) минимально обыграл Хуст (1:0) и получил путевку в Первую лигу.
Единственный в матче гол для хозяев поля на 66-й минуте забил Борель Томандзото, легионер из Конго, который взят в аренду из Полесье.
В другом противостоянии за путевку в Первую лигу клуб ЮКСА Тарасовка дважды переиграл Металлург Запорожье (3:1, 4:0).
Переходной матч. Ответная игра, 8 июня
- 13:00. Звягель – Хуст – 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол: Томандзото, 66
Видеозапись матча
События матча
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