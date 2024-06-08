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Чемпионат Украины
Звягель
08.06.2024 13:00 - : -
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 июня 2024, 11:07 | Обновлено 08 июня 2024, 11:24
137
0

Звягель – Хуст. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 июня в 13:00 поединок между командами Первой и Второй лиги

08 июня 2024, 11:07 | Обновлено 08 июня 2024, 11:24
137
0
Звягель – Хуст. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июня проходит переходной матч между командами Первой и Второй лиги.

Смотрите видеотрансляцию матча между клубами Звягель и Хуст.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Переходной матч. Ответная игра, 8 июня

  • 13:00. Звягель – Хуст (первый матч – 1:1)

В другом противостоянии за путевку в Первую лигу сыграют Металлург Запорожье и ЮКСА Тарасовка.

Звягель – Хуст. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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