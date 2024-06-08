Украина. Первая лига08 июня 2024, 11:07 | Обновлено 08 июня 2024, 11:24
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Звягель – Хуст. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 июня в 13:00 поединок между командами Первой и Второй лиги
08 июня 2024, 11:07 | Обновлено 08 июня 2024, 11:24
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8 июня проходит переходной матч между командами Первой и Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча между клубами Звягель и Хуст.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Переходной матч. Ответная игра, 8 июня
- 13:00. Звягель – Хуст (первый матч – 1:1)
В другом противостоянии за путевку в Первую лигу сыграют Металлург Запорожье и ЮКСА Тарасовка.
Звягель – Хуст. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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