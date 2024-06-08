8 июня проходит переходной матч между командами Первой и Второй лиги.

Смотрите видеотрансляцию матча между клубами Звягель и Хуст.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Переходной матч. Ответная игра, 8 июня

13:00. Звягель – Хуст (первый матч – 1:1)

В другом противостоянии за путевку в Первую лигу сыграют Металлург Запорожье и ЮКСА Тарасовка.

Звягель – Хуст. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция