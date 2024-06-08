Клуб ЮКСА поднялся в Первую лигу, запорожский Металлург вылетел во Вторую

8 июня прошел переходной матч между командами Первой и Второй лиги.

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Клуб ЮКСА выиграл повторный матч и поднялся в Первую лигу, а запорожский Металлург вылетел во Вторую.

В другом противостоянии за путевку в Первую лигу играют Звягель и Хуст.

Переходной матч. Ответная игра, 8 июня

12:00. Металлург Запорожье – ЮКСА Тарасовка – 0:4 (первый матч – 1:3)

Голы: Эсеола, 8, Вава, 62, Ховайко, 82, Евдокимов, 90

Видеозапись матча