Клуб ЮКСА поднялся в Первую лигу, запорожский Металлург вылетел во Вторую
8 июня прошел переходной матч между командами Первой и Второй лиги
8 июня прошел переходной матч между командами Первой и Второй лиги.
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Клуб ЮКСА выиграл повторный матч и поднялся в Первую лигу, а запорожский Металлург вылетел во Вторую.
В другом противостоянии за путевку в Первую лигу играют Звягель и Хуст.
Переходной матч. Ответная игра, 8 июня
12:00. Металлург Запорожье – ЮКСА Тарасовка – 0:4 (первый матч – 1:3)
Голы: Эсеола, 8, Вава, 62, Ховайко, 82, Евдокимов, 90
Видеозапись матча
События матча
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