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Чемпионат Украины
Металлург Зп
08.06.2024 12:00 – FT 0 : 4
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 июня 2024, 13:55 |
338
0

Клуб ЮКСА поднялся в Первую лигу, запорожский Металлург вылетел во Вторую

8 июня прошел переходной матч между командами Первой и Второй лиги

08 июня 2024, 13:55 |
338
0
Клуб ЮКСА поднялся в Первую лигу, запорожский Металлург вылетел во Вторую
ФК ЮКСА

8 июня прошел переходной матч между командами Первой и Второй лиги.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Клуб ЮКСА выиграл повторный матч и поднялся в Первую лигу, а запорожский Металлург вылетел во Вторую.

В другом противостоянии за путевку в Первую лигу играют Звягель и Хуст.

Переходной матч. Ответная игра, 8 июня

12:00. Металлург Запорожье – ЮКСА Тарасовка – 0:4 (первый матч – 1:3)

Голы: Эсеола, 8, Вава, 62, Ховайко, 82, Евдокимов, 90

Видеозапись матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Евдокимов (ЮКСА).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ховайко (ЮКСА).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Вава (ЮКСА).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Адеринсола Эсеола (ЮКСА).
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Звягель – Хуст. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлург Зп – ЮКСА. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины переходные матчи ЮКСА Тарасовка Адеринсола Эсеола Вава (Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди) Антон Евдокимов
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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