Украина. Вторая лига08 июня 2024, 12:00 |
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Металлург Зп – ЮКСА. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 июня в 12:00 поединок между командами Первой и Второй лиги
08 июня 2024, 12:00 |
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8 июня проходит переходной матч между командами Первой и Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча между клубами Металлург и ЮКСА
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Переходной матч. Первая игра, 8 июня
- 12:00. Металлург Запорожье – ЮКСА Тарасовка (первый матч – 1:3)
В другом противостоянии за путевку в Первую лигу играют Звягель и Хуст.
Металлург Зп – ЮКСА. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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