8 июня проходит переходной матч между командами Первой и Второй лиги.

Смотрите видеотрансляцию матча между клубами Металлург и ЮКСА

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Переходной матч. Первая игра, 8 июня

12:00. Металлург Запорожье – ЮКСА Тарасовка (первый матч – 1:3)

В другом противостоянии за путевку в Первую лигу играют Звягель и Хуст.

Металлург Зп – ЮКСА. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция