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Украина. Вторая лига
08 июня 2024, 12:00 |
277
0

Металлург Зп – ЮКСА. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 июня в 12:00 поединок между командами Первой и Второй лиги

08 июня 2024, 12:00 |
277
0
Металлург Зп – ЮКСА. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июня проходит переходной матч между командами Первой и Второй лиги.

Смотрите видеотрансляцию матча между клубами Металлург и ЮКСА

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Переходной матч. Первая игра, 8 июня

  • 12:00. Металлург Запорожье – ЮКСА Тарасовка (первый матч – 1:3)

В другом противостоянии за путевку в Первую лигу играют Звягель и Хуст.

Металлург Зп – ЮКСА. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины смотреть онлайн переходные матчи ЮКСА Тарасовка
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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