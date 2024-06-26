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Кубок Америки
26 июня 2024, 11:28 | Обновлено 26 июня 2024, 11:30
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Лионель МЕССИ: «В финале ЧМ-2022 я хотел убить себя»

Капитан сборной Аргентины прокомментировал самый важный матч в своей карьере

26 июня 2024, 11:28 | Обновлено 26 июня 2024, 11:30
260
0
Лионель МЕССИ: «В финале ЧМ-2022 я хотел убить себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свои ощущения во время финального матча Чемпионата Мира-2022, где его сборная играла против Франции.

«Я всегда был очень самокритичным. Часто я не участвую в эпизоде, но не перестаю участвовать в игре и видеть, что произойдет дальше. Стараюсь поговорить сам с собой и не выключаться из игры.

Бывает, что я злюсь сам на себя. Например, в матче чемпионата мира с Францией я хотел убить себя. Хотя потеря мяча была далека от наших ворот, я потерял его, потому что хотел забить слишком много.

Когда я хотел сделать последний пас, мяч был далеко от меня и его отобрали. Но да, в том матче я был самокритичным по отношению к себе, но пытался преодолеть себя и снова войти в контакт с мячом, чтобы вернуться в игру» – заявил Месси

Стоит отметить, что его команда всё же смогла выиграть финал, обыграв Францию 4-2 по пенальти.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Франции по футболу чемпионат мира по футболу
Алексей Тиньков Источник: YouTube
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