Лионель МЕССИ: «В финале ЧМ-2022 я хотел убить себя»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свои ощущения во время финального матча Чемпионата Мира-2022, где его сборная играла против Франции.



«Я всегда был очень самокритичным. Часто я не участвую в эпизоде, но не перестаю участвовать в игре и видеть, что произойдет дальше. Стараюсь поговорить сам с собой и не выключаться из игры.

Бывает, что я злюсь сам на себя. Например, в матче чемпионата мира с Францией я хотел убить себя. Хотя потеря мяча была далека от наших ворот, я потерял его, потому что хотел забить слишком много.

Когда я хотел сделать последний пас, мяч был далеко от меня и его отобрали. Но да, в том матче я был самокритичным по отношению к себе, но пытался преодолеть себя и снова войти в контакт с мячом, чтобы вернуться в игру» – заявил Месси



Стоит отметить, что его команда всё же смогла выиграть финал, обыграв Францию 4-2 по пенальти.