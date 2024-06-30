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Евро
Испания
30.06.2024 22:00 - : -
Грузия
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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 07:12 | Обновлено 30 июня 2024, 07:16
123
0

Испания – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 июня в 22:00 матч 1/8 финала Евро-2024 в Кельне

30 июня 2024, 07:12 | Обновлено 30 июня 2024, 07:16
123
0
Испания – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 июня в 22:00 в немецком Кельне состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Испании выиграла группу B (9 очков), одержав три победы – над Хорватией (3:0), Италией (1:0) и Албанией (1:0).

Команда Грузии заняла третье место в группе F (4 очка), проиграв Турции (1:3), сыграв вничью с Чехией (1:1) и обыграв Португалию (2:0).

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).

Испания – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

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Евро-2024 смотреть онлайн сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу Испания - Грузия
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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