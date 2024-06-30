Испания – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 июня в 22:00 матч 1/8 финала Евро-2024 в Кельне
30 июня в 22:00 в немецком Кельне состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.
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Сборная Испании выиграла группу B (9 очков), одержав три победы – над Хорватией (3:0), Италией (1:0) и Албанией (1:0).
Команда Грузии заняла третье место в группе F (4 очка), проиграв Турции (1:3), сыграв вничью с Чехией (1:1) и обыграв Португалию (2:0).
Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).
Испания – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
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