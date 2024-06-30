Испания – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Евро-2024
30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.
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Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Грузии
Испания – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Робен Ле Норман, 18 мин (автогол)
ГОЛ! 1:1. Родри, 39 мин.
ГОЛ! 2:1. Фабиан Руис, 51 мин.
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