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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 23:23 | Обновлено 30 июня 2024, 23:26
9326
0

Испания – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Евро-2024

30 июня 2024, 23:23 | Обновлено 30 июня 2024, 23:26
9326
0
Испания – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня в 22:00 в немецком Кельне проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Испании и Грузии

Испания – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Робен Ле Норман, 18 мин (автогол)

ГОЛ! 1:1. Родри, 39 мин.

ГОЛ! 2:1. Фабиан Руис, 51 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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