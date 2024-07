Стали известны стартовые составы на матч Евро Румыния – Нидерланды

В немецком Мюнхене 2 июля пройдет матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

Встреча состоится на стадионе «Альянц-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Тренеры объявили стартовые составы.

Стартовые составы на матч Румыния – Нидерланды:

Румыния: Ницэ, Ратиу, Драгушин, Буркэ, Могой, Марин, Хаджи, Марин, Ман, Станчу, Дрэгуш

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, де Врей, Дамфрис, Саймонс, Гакпо, Риндерс, Схаутен, Бергвейн, Депай.

🇷🇴 ROMÂNIA 🆚 🇳🇱

Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Mogoș – R. Marin, M.Marin, Stanciu (C) – Man, Drăguș, I. Hagi.



Si on gagne avec Mogoș titulaire... on est des dieux vivants. Hagi & Man ensemble, on l'avait évoqué chez @Footballdayy10.



HAI ROMÂNIA 🇷🇴🇷🇴🇷🇴#ROUNED pic.twitter.com/hyntUlqgar