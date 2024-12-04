«Он опустошен». Луческу прокомментировал неудачную серию Гвардиолы
Мирча Луческу видит причиной всех бед психологию
Тренер сборной Румынии по футболу, когда-то возглавлявший «Шахтер» и «Динамо», Мирча Луческу прокомментировал кризис «Манчестер Сити» и Жузепа Гвардиолы:
«Бедный Гвардиола. Видите, что иногда может значить поражение? Когда ты привык к успеху, ужасно проигрывать столько матчей подряд.
«Я думаю, что самобичевание Гвардиолы говорит нам о том, что он не понимает, что происходит. Он опустошен. А еще происходящее является признаком того, что Гвардиола чувствует себя бессильным, не зная, как исправить ситуацию. Но я думаю, что этот период жизни «Манчестер Сити» больше связан с психологией. Игроки больше не имеют той уверенности в своих силах, в себе».
«Гвардиоле необходимо восстановить душевное равновесие коллектива. Но давление очень велико, ведь Гвардиола помешан на трофеях, и поэтому «горожанам» так сложно выйти из этой полосы неудач».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева хотят выступать под флагом Хорватии
Романа решила поддержать звездного футболиста