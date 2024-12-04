«Он опустошен». Луческу прокомментировал неудачную серию Гвардиолы

Тренер сборной Румынии по футболу, когда-то возглавлявший «Шахтер» и «Динамо», Мирча Луческу прокомментировал кризис «Манчестер Сити» и Жузепа Гвардиолы:

«Бедный Гвардиола. Видите, что иногда может значить поражение? Когда ты привык к успеху, ужасно проигрывать столько матчей подряд.

«Я думаю, что самобичевание Гвардиолы говорит нам о том, что он не понимает, что происходит. Он опустошен. А еще происходящее является признаком того, что Гвардиола чувствует себя бессильным, не зная, как исправить ситуацию. Но я думаю, что этот период жизни «Манчестер Сити» больше связан с психологией. Игроки больше не имеют той уверенности в своих силах, в себе».

«Гвардиоле необходимо восстановить душевное равновесие коллектива. Но давление очень велико, ведь Гвардиола помешан на трофеях, и поэтому «горожанам» так сложно выйти из этой полосы неудач».

Гвардиола не отвечает на звонки и закрылся в кабинете.