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  4. «Он опустошен». Луческу прокомментировал неудачную серию Гвардиолы
Англия
04 декабря 2024, 14:46 | Обновлено 04 декабря 2024, 15:03
361
0

«Он опустошен». Луческу прокомментировал неудачную серию Гвардиолы

Мирча Луческу видит причиной всех бед психологию

04 декабря 2024, 14:46 | Обновлено 04 декабря 2024, 15:03
361
0
«Он опустошен». Луческу прокомментировал неудачную серию Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Тренер сборной Румынии по футболу, когда-то возглавлявший «Шахтер» и «Динамо», Мирча Луческу прокомментировал кризис «Манчестер Сити» и Жузепа Гвардиолы:

«Бедный Гвардиола. Видите, что иногда может значить поражение? Когда ты привык к успеху, ужасно проигрывать столько матчей подряд.

«Я думаю, что самобичевание Гвардиолы говорит нам о том, что он не понимает, что происходит. Он опустошен. А еще происходящее является признаком того, что Гвардиола чувствует себя бессильным, не зная, как исправить ситуацию. Но я думаю, что этот период жизни «Манчестер Сити» больше связан с психологией. Игроки больше не имеют той уверенности в своих силах, в себе».

«Гвардиоле необходимо восстановить душевное равновесие коллектива. Но давление очень велико, ведь Гвардиола помешан на трофеях, и поэтому «горожанам» так сложно выйти из этой полосы неудач».

Гвардиола не отвечает на звонки и закрылся в кабинете.

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Данііл Киріяка Источник: GOLAZO.ro
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