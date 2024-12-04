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Англия
04 декабря 2024, 14:06 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:51
867
0

Специфическое решение проблем. Гвардиола закрылся в своем кабинете

Жузеп Гвардиола не берет трубку и не покидает свой кабинет

04 декабря 2024, 14:06 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:51
867
0
Специфическое решение проблем. Гвардиола закрылся в своем кабинете
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола не отвечает на телефонные звонки, закрывшись в своем кабинете. сообщает The Athletic.

Причиной является неудачная серия «горожан». Гвардиола нашел выход в изоляции себя от окружающих отвлекающих факторов. Испанец отключил мобильный телефон, не поднимает трубку и не покидает свой кабинет в попытках разобраться в причинах провалов действующих чемпионов Англии.

В последнем матче «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: The Athletic
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