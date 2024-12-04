Англия04 декабря 2024, 14:06 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:51
867
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Специфическое решение проблем. Гвардиола закрылся в своем кабинете
Жузеп Гвардиола не берет трубку и не покидает свой кабинет
04 декабря 2024, 14:06 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:51
867
0
Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола не отвечает на телефонные звонки, закрывшись в своем кабинете. сообщает The Athletic.
Причиной является неудачная серия «горожан». Гвардиола нашел выход в изоляции себя от окружающих отвлекающих факторов. Испанец отключил мобильный телефон, не поднимает трубку и не покидает свой кабинет в попытках разобраться в причинах провалов действующих чемпионов Англии.
В последнем матче «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2.
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