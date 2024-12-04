Специфическое решение проблем. Гвардиола закрылся в своем кабинете

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола не отвечает на телефонные звонки, закрывшись в своем кабинете. сообщает The Athletic.

Причиной является неудачная серия «горожан». Гвардиола нашел выход в изоляции себя от окружающих отвлекающих факторов. Испанец отключил мобильный телефон, не поднимает трубку и не покидает свой кабинет в попытках разобраться в причинах провалов действующих чемпионов Англии.

В последнем матче «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2.