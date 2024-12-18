Возвращение в Украину. Стали известны подробности о назначении Григорчука

Стали известны подробности о назначении экс-тренера «Нефтчи» Романа Григорчука на пост коуча ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, первую тренировку с своей новой командой специалист проведет 15 января 2025 года. Сборы команды будут проходить ровно месяц в испанском городе Эстепони. Принципиальное соглашение между тренером и клубом уже достигнуто, в ближайшее время 59-летний коуч возглавит клуб из Черкасс.

Ожидается, что костяк тренерского штаба 59-летнего специалиста сформируют его постоянные ассистенты – Михаил Савка, Андрей Глущенко (работа с вратарями) и, возможно, Степан Матвиив.

Ранее сообщалось о том, что Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ.