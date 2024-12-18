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Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 16:04 | Обновлено 18 декабря 2024, 16:55
1312
1

Возвращение в Украину. Стали известны подробности о назначении Григорчука

Роман Григорчук возглавит ЛНЗ уже в январе

18 декабря 2024, 16:04 | Обновлено 18 декабря 2024, 16:55
1312
1
Возвращение в Украину. Стали известны подробности о назначении Григорчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук

Стали известны подробности о назначении экс-тренера «Нефтчи» Романа Григорчука на пост коуча ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, первую тренировку с своей новой командой специалист проведет 15 января 2025 года. Сборы команды будут проходить ровно месяц в испанском городе Эстепони. Принципиальное соглашение между тренером и клубом уже достигнуто, в ближайшее время 59-летний коуч возглавит клуб из Черкасс.

Ожидается, что костяк тренерского штаба 59-летнего специалиста сформируют его постоянные ассистенты – Михаил Савка, Андрей Глущенко (работа с вратарями) и, возможно, Степан Матвиив.

Ранее сообщалось о том, что Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ.

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Роман Григорчук ЛНЗ Черкассы Нефтчи Баку назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Михаил Савка Андрей Глущенко Степан Матвиив ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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dovgal1957
заради цього коментаря навыть зареєструвався. коли прочитав цю новину, згадав твердження Григорчука про те що він якщо і піде з чорноморця,то тільки в суперклуб. вітаю лнз з новим статусом!
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