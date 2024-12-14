Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб дал совет украинскому специалисту Роману Григорчуку, которого активно сватают на должность главного тренера "фиолетовых".

«На мой взгляд, будет очень проблематично – заставить легионеров, привыкших к другим системам игры, бегать один в один на прессинге. Это лично мое мнение. Одно дело, когда ты работаешь с украинцами, и совсем другое – с легионерами. Здесь переводчик – очень плохой помощник. Для воздействия на игрока нужно проводить личные беседы», – объяснил Дулуб.

ЛНЗ сейчас занимает десятое место турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе 18 баллов.

Ранее Олег Дулуб шокировал подробностями своего увольнения из ЛНЗ. Специалист заявил, что дело не в деньгах, как говорили представители черкасского клуба.