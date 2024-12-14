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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 14:07 | Обновлено 14 декабря 2024, 14:09
1930
0

Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ

Дулуб заявил, что Григорчуку будет тяжело работать с легионерами

14 декабря 2024, 14:07 | Обновлено 14 декабря 2024, 14:09
1930
0
Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб дал совет украинскому специалисту Роману Григорчуку, которого активно сватают на должность главного тренера "фиолетовых".

«На мой взгляд, будет очень проблематично – заставить легионеров, привыкших к другим системам игры, бегать один в один на прессинге. Это лично мое мнение. Одно дело, когда ты работаешь с украинцами, и совсем другое – с легионерами. Здесь переводчик – очень плохой помощник. Для воздействия на игрока нужно проводить личные беседы», – объяснил Дулуб.

ЛНЗ сейчас занимает десятое место турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе 18 баллов.

Ранее Олег Дулуб шокировал подробностями своего увольнения из ЛНЗ. Специалист заявил, что дело не в деньгах, как говорили представители черкасского клуба.

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Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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