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Чемпионат Европы
07 декабря 2024, 15:56 | Обновлено 07 декабря 2024, 16:12
651
13

УАФ выбирает лучший матч года сборной Украины. Три варианта

Игры против Исландии, Словакии и Албании

07 декабря 2024, 15:56 | Обновлено 07 декабря 2024, 16:12
651
13
УАФ выбирает лучший матч года сборной Украины. Три варианта
Getty Images/Global Images Ukraine

УАФ выбирает лучший матч сборной Украины в 2024 году, предложив три варианта, за которые могут проголосовать болельщики.

Среди претендентов игра против Исландии, которая позволила выйти на Евро-2024, матч со Словакией на Евро-2024 и поединок против Албании в Лиге наций, который проходил на тысячный день полномасштабного вторжения россии в Украину.

Все эти матчи завершились со счетом 2:1.

Победитель будет объявлен 13 декабря.

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Подведены итоги. Состоялось заседание Исполкома УАФ
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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 13
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fifa2020
Проти румунів самий топ, конкурентів в нього просто немає!
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+2
Первый Среди Равных
Оці три мінімальні унилі перемоги - це кращі мітчі збірної за рік. Мда, більш красномовно рівень збірної Реброва і не покажеш.
Ответить
+1
Умник
Вроде не 1 апреля. С чего такой юмор?
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+1
Tower Bridge
С Исландией.  Реванш за 2017,  ну и Цыганков + Мудрик.
Ответить
0
Liverpool-FС
Матч з Румунією 
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0
Stanislav Matusevych
Може, логічніше було б вибрати найгірший матч? Тут варіантов було б вдосталь. А найкращих просто немає.
Ответить
0
Lesovij7
С ребровым лучших нет
Ответить
0
AK.228
С Румынией на евро был отличный матч 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Перець
Ну ясно що  матч проти Албанії 
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0
Олександр
Не було такого
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0
Gargantua81
со Словакией.
И голы хорошие, и была некая стратегия по ходу матча, управляемость команды.
Ответить
0
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