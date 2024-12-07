УАФ выбирает лучший матч года сборной Украины. Три варианта

УАФ выбирает лучший матч сборной Украины в 2024 году, предложив три варианта, за которые могут проголосовать болельщики.

Среди претендентов игра против Исландии, которая позволила выйти на Евро-2024, матч со Словакией на Евро-2024 и поединок против Албании в Лиге наций, который проходил на тысячный день полномасштабного вторжения россии в Украину.

Все эти матчи завершились со счетом 2:1.

Победитель будет объявлен 13 декабря.