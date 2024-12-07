Чемпионат Европы07 декабря 2024, 15:56 | Обновлено 07 декабря 2024, 16:12
651
13
УАФ выбирает лучший матч года сборной Украины. Три варианта
Игры против Исландии, Словакии и Албании
07 декабря 2024, 15:56 | Обновлено 07 декабря 2024, 16:12
651
13
УАФ выбирает лучший матч сборной Украины в 2024 году, предложив три варианта, за которые могут проголосовать болельщики.
Среди претендентов игра против Исландии, которая позволила выйти на Евро-2024, матч со Словакией на Евро-2024 и поединок против Албании в Лиге наций, который проходил на тысячный день полномасштабного вторжения россии в Украину.
Все эти матчи завершились со счетом 2:1.
Победитель будет объявлен 13 декабря.
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И голы хорошие, и была некая стратегия по ходу матча, управляемость команды.