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Испания
18 декабря 2024, 15:17 | Обновлено 18 декабря 2024, 16:43
1400
1

Цель определена. Реал пойдет за одним из лучших защитников в летнее ТО

Алессандро Бастони может переехать в Мадрид

18 декабря 2024, 15:17 | Обновлено 18 декабря 2024, 16:43
1400
1
Цель определена. Реал пойдет за одним из лучших защитников в летнее ТО
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

Итальянский защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний футболист считается тем игроком, который сразу станет важнейшим игроком для обороны мадридского коллектива. Руководство «сливочных» в Бастони привлекает сплав молодости и опыта.

В текущем сезоне Алессандро Бастони провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что миланский «Интер» разгромил «Лацио».

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Алессандро Бастони Реал Мадрид Интер Милан трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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Valentyn
Може до Парида?)))
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