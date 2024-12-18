Цель определена. Реал пойдет за одним из лучших защитников в летнее ТО

Итальянский защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний футболист считается тем игроком, который сразу станет важнейшим игроком для обороны мадридского коллектива. Руководство «сливочных» в Бастони привлекает сплав молодости и опыта.

В текущем сезоне Алессандро Бастони провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что миланский «Интер» разгромил «Лацио».