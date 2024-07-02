Ига Свёнтек – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 июля первая ракетка мира Ига Свёнтек начнет выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда полька сразится с американкой Софией Кенин (№49 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №1 после матча Карбальес Баэна – Зверев. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, полька пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Франческой Джонс (№215 WTA) или Петрой Мартич (№85 WTA).

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