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  4. Ига Свёнтек – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
02 июля 2024, 11:29 |
53
0

Ига Свёнтек – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне

02 июля 2024, 11:29 |
53
0
Ига Свёнтек – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

2 июля первая ракетка мира Ига Свёнтек начнет выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда полька сразится с американкой Софией Кенин (№49 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №1 после матча Карбальес Баэна – Зверев. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, полька пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Франческой Джонс (№215 WTA) или Петрой Мартич (№85 WTA).

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София Кенин Ига Свёнтек смотреть онлайн Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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