Гиорги МАЙСУРАДЗЕ: «Обрадовался, что Полесье мной заинтересовалось»
Защитник «Полесья» – о своем переходе
Новичок «Полесья» Гиорги Майсурадзе прокомментировал свой переход в житомирский клуб:
– Приветствуем тебя в «Полесье». Твои впечатления от пребывания в команде. Как тебя приняли?
– На самом деле я очень рад, что попал в эту команду. Все футболисты очень тепло меня встретили и радушно приняли. Это также касается и тренерского штаба, и персонала. Буду стараться делать все от меня зависящее для этого клуба. Очень счастлив, что я здесь. Будем достигать с «Полесьем» только побед.
– Что украинские болельщики должны знать о Гиорги Майсурадзе?
– Наверное то, что я буду делать все, чтобы команда побеждала. Сделаю свой вклад в это. Буду максимально стараться, чтобы порадовать фанатов.
– Когда ты впервые услышал о предложении от «Полесья». Как отреагировал, о чем сразу подумал?
– Я очень обрадовался, что такой клуб с такими амбициями мной заинтересовался. Честно говоря, долго не думал, быстро принял решение и вот я уже здесь.
– Что раньше ты слышал о «Полесье», и если слышал, то в каком контексте?
– Скажу честно, сначала ничего не знал о «Полесье». Всю информацию получил от моего агента - о клубе, об амбициях, о желании развиваться. И понял, что сюда стоит ехать. Мы достигли договоренностей и подписали соглашение.
– В последнее время в Украине немало футболистов из Грузии, в частности в «Шахтере». Ты их знаешь?
– Да, я знаю этих ребят. И рад, что я тоже среди тех, кто играет в украинском чемпионате. Для меня это определенный вызов и хороший опыт. Буду все делать, чтобы быть лучшим.
– Расспрашивал ли ты кого-то из них об Украине? Кого именно и что рассказывали?
– Говорил со всеми. Они обрадовались, что я буду играть здесь. Кстати, в том числе и они помогли мне принять решение, дали немало полезных советов. И именно поэтому я совсем не волновался, отправляясь в Украину. Хочу еще раз подчеркнуть – мне здесь все нравится.
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