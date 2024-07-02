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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 19:09 |
122
0

Кирилл ФЕСЮН: «Шанс сыграть на Олимпиаде выпадает раз в жизни»

Голкипер «Шахтера» – о разрешении сыграть на Играх в Париже

02 июля 2024, 19:09 |
122
0
Кирилл ФЕСЮН: «Шанс сыграть на Олимпиаде выпадает раз в жизни»
ФК Шахтер. Кирилл Фесюн

Голкипер «Шахтера» Кирилл Фесюн прокомментировал разрешение от донецкого клуба на участие в Олимпиаде-2024 в Париже:

– Как лично ты отреагировал на эту новость?
– Очень хорошо, потому что хочется поехать на Олимпиаду. Такой шанс выпадает, наверное, раз в жизни. Очень хочется помочь своей стране.

– Что, по твоему мнению, эта Олимпиада значит для всей страны?
– Сейчас такое непростое время для страны. Нужно как можно больше побед, и чтобы как можно больше знали о нашей стране во всем мире.

– Было ли для тебя это мечтой поехать на Олимпийские игры?
– Конечно, это очень приятно, потому что, повторюсь, такой шанс может быть раз за всю жизнь. Неизвестно, когда еще будет возможность. Поэтому очень рад. Ставим перед собой самые высокие цели.

– Как оцениваешь шансы нашей сборной на Олимпийских играх?
– Думаю, шансы достаточно высоки, потому что отпустили не всех, но отпускают клубы игроков. Поэтому думаю, что будем бороться за хорошие места.

– Известно ли вам уже, какой график у вас будет? Какие вообще планы по Олимпийским играм?
– Это уже по приезду в сборную будем узнавать. Сейчас сконцентрированы на работе в клубе.

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Кирилл Фесюн Шахтер Донецк сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде
Олег Дидух Источник: ФК Шахтер Донецк
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