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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 18:10 | Обновлено 02 июля 2024, 18:11
433
0

РОНАЛДУ о пенальти: «Был на дне после удара. У всех бывают плохие дни»

Игрок согласен, что подвел команду

02 июля 2024, 18:10 | Обновлено 02 июля 2024, 18:11
433
0
РОНАЛДУ о пенальти: «Был на дне после удара. У всех бывают плохие дни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В матче 1/8 финала против Словении лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не реализовал пенальти в дополнительное время, хотя мог принести команде победу и не доводить до серии пенальти.

«Даже у самых сильных людей бывают плохие дни. Я оказался на самом дне, когда сделал тот удар. Подвел команду, которая в тот момент нуждалась во мне больше всего».

«Я считаю, что всегда нужно брать на себя ответственность в сложных ситуациях. Иногда я справляюсь, иногда – нет», — сказал Роналду.

В итоге Португалия выиграла в серии пенальти, а Роналду использовал свой второй шанс.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Словения
Иван Зинченко Источник: Goal.com
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