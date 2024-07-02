РОНАЛДУ о пенальти: «Был на дне после удара. У всех бывают плохие дни»
Игрок согласен, что подвел команду
В матче 1/8 финала против Словении лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не реализовал пенальти в дополнительное время, хотя мог принести команде победу и не доводить до серии пенальти.
«Даже у самых сильных людей бывают плохие дни. Я оказался на самом дне, когда сделал тот удар. Подвел команду, которая в тот момент нуждалась во мне больше всего».
«Я считаю, что всегда нужно брать на себя ответственность в сложных ситуациях. Иногда я справляюсь, иногда – нет», — сказал Роналду.
В итоге Португалия выиграла в серии пенальти, а Роналду использовал свой второй шанс.
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