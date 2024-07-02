Итальянский гранд контактировал с Довбиком после вылета Украины из Евро

Известный итальянский клуб «Милан» контактировал с 27-летним украинским форвардом испанской «Жироны» Артемом Довбик после вылета сборной Украины из Евро-2024.

Руководство миланского коллектива все еще находится в поисках форварда. Одним из кандидатов был Ромелу Лукаку, однако бельгиец пока не спешит с ответом.

Таким образом «Милан» снова связался с Довбиком. «Россонери» готовы делать первые шаги к трансферу Артема, однако пока что им неизвестна вся картина. Но точно можно сказать, что итальянский гранд не готов платить 40 миллионов евро, которые прописаны в клаусуле украинского нападающего, и будут пробовать снизить цену. Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» якобы отказался от идеи подписания Довбика, однако позже журналистка Ирен Хункера сообщила, что «матрасники» согласились заплатить полную клаусулу за украинца.

В сезоне 2023/24 Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола. «Жирона» заняла итоговое 3-е место в таблице чемпионата Испании и в следующей кампании сыграет в Лиге чемпионов впервые в истории клуба.