Анчелотти уверен, что Лунин останется. У украинца есть сомнения
Андрей пока не дал ответ
По информации The Athletic, наставник «Реала» Карло Анчелотти уверен, что вратарь Андрей Лунин останется в команде, несмотря на то, что украинец пока не подписал новый контракт.
Стороны уже согласовали договор до середины 2029 года, а осталось дождаться только окончательного «да» от Лунина, но игрок все еще сомневается, учитывая статус Тибо Куртуа как первого номера команды.
У Андрея есть варианты в АПЛ, поэтому кипер раздумывает над различными предложениями и не готов дать окончательный ответ.
В клубе пока не торопят Лунина и ожидают, что футболист отправится с командой в предсезонное турне по США, где команда проведет ряд контрольных матчей.
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Тим більше сидить надія, що Куртуа може знову травмуватися.
Для нього може і краще перепідписати контракт на хорошу зарплату. Піти в оренду можна завжди. Чи куплять. Реал вимагати 50 мільйонів не буде. Віддадуть і за 20.
Який там уже сезон?🤣🤣🤣
Вже після 0-3 від Румунії, Лунін схожий на персонаж якогось анекдоту, а не серйозного футболіста😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣