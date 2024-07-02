Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти уверен, что Лунин останется. У украинца есть сомнения
Испания
02 июля 2024, 17:49 | Обновлено 02 июля 2024, 17:58
678
15

Анчелотти уверен, что Лунин останется. У украинца есть сомнения

Андрей пока не дал ответ

02 июля 2024, 17:49 | Обновлено 02 июля 2024, 17:58
678
15
Анчелотти уверен, что Лунин останется. У украинца есть сомнения
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации The Athletic, наставник «Реала» Карло Анчелотти уверен, что вратарь Андрей Лунин останется в команде, несмотря на то, что украинец пока не подписал новый контракт.

Стороны уже согласовали договор до середины 2029 года, а осталось дождаться только окончательного «да» от Лунина, но игрок все еще сомневается, учитывая статус Тибо Куртуа как первого номера команды.

У Андрея есть варианты в АПЛ, поэтому кипер раздумывает над различными предложениями и не готов дать окончательный ответ.

В клубе пока не торопят Лунина и ожидают, что футболист отправится с командой в предсезонное турне по США, где команда проведет ряд контрольных матчей.

По теме:
Новому тренеру не нужны. Челси определил 7 игроков на продажу
Новый одноклубник для Мудрика. Челси подписал хавбека Лестера
ДЕ БРЮЙНЕ об уходе из Ман Сити: «Если будет бешеная сумма...»
Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Футбол | 02 июля 2024, 11:24 50
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина

Довбик не перейдет в «Атлетико»

Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Футбол | 02 июля 2024, 07:46 3
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ

«ПСЖ» пытается всеми силами заманить Винисиуса Жуниора

Румыния – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 02.07.2024, 17:00
Румыния – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024
Футбол | 02.07.2024, 07:50
Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024
Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Возможно, Румыния даже выиграет Евро-2024»
Футбол | 02.07.2024, 11:59
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Возможно, Румыния даже выиграет Евро-2024»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Возможно, Румыния даже выиграет Евро-2024»
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Лунін не може піти, бо конкретних пропозицій просто нема. Клуби будуть телитися до вересня.
Тим більше сидить надія, що Куртуа може знову травмуватися.
Для нього може і краще перепідписати контракт на хорошу зарплату. Піти в оренду можна завжди. Чи куплять. Реал вимагати 50 мільйонів не буде. Віддадуть і за 20. 
Ответить
0
Saar
Що знову!?  Продовження серіалу "Лунін і його розмови.."😅😅
Який там уже сезон?🤣🤣🤣
Вже  після 0-3 від Румунії, Лунін схожий на персонаж якогось анекдоту, а не серйозного футболіста😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ответить
0
Умник
Жорже мендеш решает
Ответить
0
contr
Кому він зашкварений потрібен ? 
Ответить
-3
Показать Скрыть 9 ответов
OtsoCity
Спасибі Лунін за 1/8 на Євро
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
01.07.2024, 06:49 46
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
02.07.2024, 09:54 22
Футбол
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
01.07.2024, 05:55 1
Футбол
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
01.07.2024, 14:20 29
Олимпийские игры
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 7
Футбол
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
02.07.2024, 07:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем