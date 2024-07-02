Анчелотти уверен, что Лунин останется. У украинца есть сомнения

По информации The Athletic, наставник «Реала» Карло Анчелотти уверен, что вратарь Андрей Лунин останется в команде, несмотря на то, что украинец пока не подписал новый контракт.

Стороны уже согласовали договор до середины 2029 года, а осталось дождаться только окончательного «да» от Лунина, но игрок все еще сомневается, учитывая статус Тибо Куртуа как первого номера команды.

У Андрея есть варианты в АПЛ, поэтому кипер раздумывает над различными предложениями и не готов дать окончательный ответ.

В клубе пока не торопят Лунина и ожидают, что футболист отправится с командой в предсезонное турне по США, где команда проведет ряд контрольных матчей.