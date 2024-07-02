2 июля состоялся первый контрольный матч «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону 2024/2025.

Киевляне уверенно разгромили команду из Петрова со счётом 4:0.

Первый тайм закончился со счётом 1:0. Однако во второй половине «Динамо» дожало соперника, забив трижды.

Товарищеский матч. 2 июля



Динамо Киев – Ингулец 4:0

Голы: Брагару, Пашко, Лонвейк, Попов

Видеообзор матча



