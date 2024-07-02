Товарищеские матчи
02.07.2024 11:00 – FT 4 : 0
Украина. Премьер лига02 июля 2024, 18:18 |
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Динамо – Ингулец – 4:0. Разгром от киевлян. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
02 июля 2024, 18:18 |
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2 июля состоялся первый контрольный матч «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону 2024/2025.
Киевляне уверенно разгромили команду из Петрова со счётом 4:0.
Первый тайм закончился со счётом 1:0. Однако во второй половине «Динамо» дожало соперника, забив трижды.
Товарищеский матч. 2 июля
Динамо Киев – Ингулец 4:0
Голы: Брагару, Пашко, Лонвейк, Попов
Видеообзор матча
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