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Динамо Киев
02.07.2024 11:00 – FT 4 : 0
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 18:18 |
282
0

Динамо – Ингулец – 4:0. Разгром от киевлян. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

02 июля 2024, 18:18 |
282
0
Динамо – Ингулец – 4:0. Разгром от киевлян. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо. Динамо Киев – Ингулец

2 июля состоялся первый контрольный матч «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону 2024/2025.

Киевляне уверенно разгромили команду из Петрова со счётом 4:0.

Первый тайм закончился со счётом 1:0. Однако во второй половине «Динамо» дожало соперника, забив трижды.

Товарищеский матч. 2 июля

Динамо Киев – Ингулец 4:0
Голы: Брагару, Пашко, Лонвейк, Попов

Видеообзор матча

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Ингулец контрольные матчи УПЛ Динамо - Ингулец видео голов и обзор
Алексей Тиньков Источник: YouTube
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