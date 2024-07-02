Спарринг на базе. Динамо разгромило Ингулец в контрольном матче

2 июля прошел первый контрольный матч «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону 2024/2025. Игра состоялась на поле клубной учебно-тренировочной базы в Конча-Заспе.



Соперником подопечных Александра Шовковского стал «Ингулец». Киевляне победили с уверенным счетом 4:0.

На 39-й минуте отличился новичок «Динамо» Максим Брагару: Волошин получил мяч на правом фланге, прострелил вдоль штрафной площади, где с ним встретился Брагару и мощным ударом поразил дальний угол ворот.

Гости ответили почти так же опасно, но динамовцев на последней минуте первого тайма выручила перекладина, которая приняла на себя удар соперника.

А едва начался второй тайм, как второй мяч динамовцев забил Кирилл Пашко. Он получил передачу слева и нанес удар с района правого угла штрафной площади. С этим ударом справился вратарь, но со второй попытки динамовский полузащитник не промахнулся – 2:0.

Позже «Ингульцу» повезло, когда после подачи с углового и удара по воротам мяч попал в перекладину.

Но на 56-й минуте динамовцы все же отличились снова. Пашко на замахе убрал соперника и вывел на ударную позицию Лонвейка, который ударом из пределов штрафной довел счет до крупного – 3:0.

Окончательный счет ударом головой установил Попов. После флангового навеса Пихаленка и касания Супряги Денис мастерски переправил мяч в сетку – 4:0.

Товарищеский матч

Динамо Киев – Ингулец 4:0

Голы: Брагару, Пашко, Лонвейк, Попов

В составе «Динамо» на поле выходили: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Сирота, Дячук, Биловар, Попов, Михавко, Караваев, Малиш, Вивчаренко, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Царенко, Волошин, Кабаев, Брагару, Пашко, Пихаленок, Лонвейк, Горбач, Пономаренко, Супряга.