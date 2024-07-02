ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала универсального легионера в атаку
Шкриель получил трехлетний контракт
Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о подписании контракта с черногорским нападающим Демиром Шкриелем, о чем раньше уже сообщал Sport.ua.
Игрок прибыл в расположение полтавской команды, которая сейчас готовится к новому сезону в Ужгороде, и подписал договор на три сезона.
Шриель, выступавший за черногорский клуб «Морнар Бар», может сыграть как на флангах атаки, так и центрального нападающего. В минувшем сезон 26-летний футболист был признан лучшим игроком чемпионата Черногории.
В прошлом чемпионате Демир забил 5 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах.
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