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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала универсального легионера в атаку
Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 18:48 |
833
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала универсального легионера в атаку

Шкриель получил трехлетний контракт

02 июля 2024, 18:48 |
833
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала универсального легионера в атаку
ФК Ворскла. Демир Шкриель

Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о подписании контракта с черногорским нападающим Демиром Шкриелем, о чем раньше уже сообщал Sport.ua.

Игрок прибыл в расположение полтавской команды, которая сейчас готовится к новому сезону в Ужгороде, и подписал договор на три сезона.

Шриель, выступавший за черногорский клуб «Морнар Бар», может сыграть как на флангах атаки, так и центрального нападающего. В минувшем сезон 26-летний футболист был признан лучшим игроком чемпионата Черногории.

В прошлом чемпионате Демир забил 5 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах.

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Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
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