ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала универсального легионера в атаку

Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о подписании контракта с черногорским нападающим Демиром Шкриелем, о чем раньше уже сообщал Sport.ua.

Игрок прибыл в расположение полтавской команды, которая сейчас готовится к новому сезону в Ужгороде, и подписал договор на три сезона.

Шриель, выступавший за черногорский клуб «Морнар Бар», может сыграть как на флангах атаки, так и центрального нападающего. В минувшем сезон 26-летний футболист был признан лучшим игроком чемпионата Черногории.

В прошлом чемпионате Демир забил 5 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах.