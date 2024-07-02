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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 18:18 | Обновлено 02 июля 2024, 18:21
161
1

Ян ОБЛАК: «Португалия заслуженно победила»

Вратарь сборной Словении – о вылете с Евро-2024

02 июля 2024, 18:18 | Обновлено 02 июля 2024, 18:21
161
1
Ян ОБЛАК: «Португалия заслуженно победила»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

Голкипер сборной Словении Ян Облак прокомментировал вылет с Евро-2024 в 1/8 финала от Португалии в серии пенальти:

«К сожалению, у нас не получилось. У меня нет слов, атмосфера здесь потрясающая, и именно это делает все еще сложнее.

Больше нечего добавить, особенно спустя несколько минут после того, как все произошло. У нас была возможность забить в дополнительное время, но, возможно, нам немного не хватило удачи. В итоге Португалия заслуженно победила. Поздравляю их.

Тем не менее, мы не удовлетворены результатом. Несмотря на все усилия, которые мы приложили, чтобы выйти в четвертьфинал, нам это не удалось. Поздравляю Португалию, это действительно трудные моменты».

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Ян Облак сборная Словении по футболу Евро-2024 Португалия - Словения сборная Португалии по футболу
Олег Дидух Источник: The Mirror
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