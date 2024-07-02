Ян ОБЛАК: «Португалия заслуженно победила»

Голкипер сборной Словении Ян Облак прокомментировал вылет с Евро-2024 в 1/8 финала от Португалии в серии пенальти:

«К сожалению, у нас не получилось. У меня нет слов, атмосфера здесь потрясающая, и именно это делает все еще сложнее.

Больше нечего добавить, особенно спустя несколько минут после того, как все произошло. У нас была возможность забить в дополнительное время, но, возможно, нам немного не хватило удачи. В итоге Португалия заслуженно победила. Поздравляю их.

Тем не менее, мы не удовлетворены результатом. Несмотря на все усилия, которые мы приложили, чтобы выйти в четвертьфинал, нам это не удалось. Поздравляю Португалию, это действительно трудные моменты».