Украина02 июля 2024, 18:39 |
1981
3
ВИДЕО. Старые друзья. Ребров посетил встречу Зеленского с Орбаном
Главный тренер сборной Украины был приглашен в Мариинский дворец
02 июля 2024, 18:39 |
1981
3
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров присутствовал в Мариинском дворце по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского.
Ребров посетил встречу Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Ребров и Орбан знакомы уже несколько лет. С 2018 по 2021 год Сергей Станиславович трижды выигрывал с Ференцварошем золотые медали чемпионата Венгрии.
Ребров признался, что раньше общался с Орбаном. Но только о футболе.
ВИДЕО. Старые друзья. Ребров посетил встречу Зеленского с Орбаном
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У пуйла все настолько плохо, что целого агента жабу прислал?
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