Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров присутствовал в Мариинском дворце по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского.

Ребров посетил встречу Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ребров и Орбан знакомы уже несколько лет. С 2018 по 2021 год Сергей Станиславович трижды выигрывал с Ференцварошем золотые медали чемпионата Венгрии.

Ребров признался, что раньше общался с Орбаном. Но только о футболе.

ВИДЕО. Старые друзья. Ребров посетил встречу Зеленского с Орбаном