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Украина
02 июля 2024, 18:39 |
1981
3

ВИДЕО. Старые друзья. Ребров посетил встречу Зеленского с Орбаном

Главный тренер сборной Украины был приглашен в Мариинский дворец

02 июля 2024, 18:39 |
1981
3
ВИДЕО. Старые друзья. Ребров посетил встречу Зеленского с Орбаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров присутствовал в Мариинском дворце по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского.

Ребров посетил встречу Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ребров и Орбан знакомы уже несколько лет. С 2018 по 2021 год Сергей Станиславович трижды выигрывал с Ференцварошем золотые медали чемпионата Венгрии.

Ребров признался, что раньше общался с Орбаном. Но только о футболе.

ВИДЕО. Старые друзья. Ребров посетил встречу Зеленского с Орбаном

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
орбан- латентний підорос
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Octopus
У пуйла все настолько плохо, что целого агента жабу прислал?
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contr
Придурок !
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