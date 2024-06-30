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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 21:12 | Обновлено 30 июня 2024, 21:26
535
0

Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 между Испанией и Грузией

30 июня в 22:00 в немецком Кельне состоится матч 1/8 финала Евро-2024

30 июня 2024, 21:12 | Обновлено 30 июня 2024, 21:26
535
0
Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 между Испанией и Грузией

30 июня в 22:00 в немецком Кельне состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Германии, которая в 1/8 финала победила Данию (2:0).

Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 между Испанией и Грузией

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья,Педри, Родри, Фабиан Руис, Ямал, Мората, Уильямс.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Гвелесиани, Кашия, Двали, Лочошвили, Китеишвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Кварацхелия.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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