Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 1 июля

1 июля стартуют матчи 1-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде.

В понедельник на корты Лондона выйдут четыре украинки.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Первый круг одиночного разряда

Корт №4. 1 запуск (13:00)

Даяна Ястремская [28] – Надя Подороска

Корт №5. 1 запуск (13:00)

Леся Цуренко – Варвара Грачёва

Корт №4. 2 запуск (14:30*)

Марта Костюк [18] – Ребекка Шрамкова

Корт №10. 3 запуск (15:30*)

Юлия Стародубцева [Q] – Алисон ван Эйтванк [SR]

*ориентировочное время начала по Киеву

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