Уимблдон29 июня 2024, 12:25 | Обновлено 29 июня 2024, 12:28
171
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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 1 июля
В понедельник на корты Лондона выйдут четыре украинки
29 июня 2024, 12:25 | Обновлено 29 июня 2024, 12:28
171
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1 июля стартуют матчи 1-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде.
В понедельник на корты Лондона выйдут четыре украинки.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. Первый круг одиночного разряда
Корт №4. 1 запуск (13:00)
Даяна Ястремская [28] – Надя Подороска
Корт №5. 1 запуск (13:00)
Леся Цуренко – Варвара Грачёва
Корт №4. 2 запуск (14:30*)
Марта Костюк [18] – Ребекка Шрамкова
Корт №10. 3 запуск (15:30*)
Юлия Стародубцева [Q] – Алисон ван Эйтванк [SR]
*ориентировочное время начала по Киеву
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